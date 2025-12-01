我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

北京中軸線特展 三星堆博物館啟幕 連接2文化遺產重地

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
長達16米的北京中軸線全景微縮模型。(圖／本報德陽傳真)
長達16米的北京中軸線全景微縮模型。(圖／本報德陽傳真)

近日，「北京中軸線：中國理想都城秩序的傑作」特展在四川德陽三星堆博物館啟幕。本次展覽是北京中軸線申遺成功後首度在北京之外展示，更是一次跨越地域的文明對話，連接起四川與北京兩大文化遺產重地，共同展現中華文明的多元一體與博大精深。

「北京中軸線」縱貫北京老城南北，全長7.8公里，串聯起鐘鼓樓、故宮、天壇等15處遺產點，是中國現存最完整、最能體現傳統都城規畫理念的建築群，深刻體現了《周禮·考工記》中「擇中而立」的都城營造思想。

本次展覽依託三星堆博物館持續舉辦世界文化遺產主題系列展覽的契機，為「中軸」敘事提供跨地域、跨文化的展示平台。展覽面積約1200平方米，核心展項之一是長達16米的北京中軸線全景微縮模型，結合動態光影與動畫解說，讓觀眾得以在方寸之間縱覽7.8公里的壯麗景象。此外，展覽還將北京中軸線與羅馬城、巴黎等世界城市軸線案例對比，在文明互鑒中凸顯理想都城秩序的獨特性。

據了解，此次展覽將持續至明年3月31日。展覽期間，三星堆博物館還將邀請多位專家學者舉辦專題講座，京味民俗體驗、「探祕北京中軸線」等配套社教活動也將同步開展，讓更多人理解中軸線背後的中華傳統哲學智慧。

三星 故宮

上一則

催生出狠招 中國明年起對避孕藥品、用具開徵增值稅

下一則

最具綜合競爭力…北京CBD商務區 全球第六

延伸閱讀

聖文森大選後恐與北京建交？台外交部揭兩國最新互動

聖文森大選後恐與北京建交？台外交部揭兩國最新互動
聖文森親中反對黨勝選恐與台斷交 台外交部：深化關係

聖文森親中反對黨勝選恐與台斷交 台外交部：深化關係
新聞眼／宮殿博館維安難 歐洲藝術品竊案多

新聞眼／宮殿博館維安難 歐洲藝術品竊案多
旅遊／解鎖歷史 走進西安四大博館

旅遊／解鎖歷史 走進西安四大博館

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企