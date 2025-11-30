我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普已決定Fed下一任主席「大黑馬」強調市場反應正面

美業者推「旅行星期二」年末促銷 真的划算嗎？

新疆多地開始放「雪假」最長連休9天 網友：實名羨慕

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新疆烏魯木齊推出涵蓋冰雪運動、非遺體驗、文化研學等多種類型的文旅產品，並搭配實施多重優惠。中小學生免費。（取材自央視新聞）
新疆烏魯木齊推出涵蓋冰雪運動、非遺體驗、文化研學等多種類型的文旅產品，並搭配實施多重優惠。中小學生免費。（取材自央視新聞）

中國多地相繼官宣！新疆阿勒泰、烏魯木齊等地中小學生從12月1日起將有連續5天的雪假，算上前後兩個周末，最長可連休九天。緊接著，吉林省面向全省義務教育學生，將12月3日至7日設立為「冰雪假期」。許多中國網友在社交平台上表示：「實名羨慕！」

據央視新聞報導，冰雪假期中，吉林全省冬季開放的A級旅遊景區171家，具備合格資質、規範營運的滑雪場及滑冰館（所）39家，實行中小學生免票及家長優惠等政策。

義務教育階段學生可憑身分證等有效身分證件，至指定滑雪場、溜冰場登記，每日可免費體驗一次3小時（含全套雪具）的上冰雪活動。在吉林省冬季開放營運的A級旅遊景區免費遊覽參觀（限首道門票）。陪同青少年上冰雪的家長可享有雪票、門票3折。鼓勵勞工有薪休假陪伴子女，單獨優先為相關職工預留雪假。

最重要的是，吉林全省義務教育階段學校不組織任何形式的課堂教學，不佈置書面作業。

新疆烏魯木齊推出涵蓋冰雪運動、非遺體驗、文化研學等多種類型的文旅產品，並搭配實施多重優惠。

絲路山區度假區、白雲滑雪場等六大滑雪場面向全疆中小學生免票，並配套多項優惠，包括在絲綢之路度假區租雪具即贈頭盔，聘請教練可享8折，每日還設有兩場免費公益教學，其餘5家雪場雪具租賃一律5折。

此外，在新疆阿勒泰聯動四大雪場、文化場館及多家飯店，推出多項專款優惠。阿勒泰地區中小學生可憑身分證、社保卡或學生證，享有四大雪場免滑雪票（不含雪具）的專屬福利。同時，還有雪板雪具租賃半價、雪場內餐飲8.5折、滑雪教練8折的特惠政策。

多家飯店針對阿勒泰地區學生則推出協議價8折，阿勒泰市轄區內部分飯店還有220元特價房可選。學生可免費搭乘阿勒泰市轄區內公車。阿勒泰地區文化館、圖書館、博物館同步推出「雪域同心．文化潤疆－解鎖阿勒泰的冰雪文化密碼」主題活動，學生可在家長陪同下參與。

新疆

上一則

中企秀數百機器人列隊「被疑假片」一鏡到底還原真相

延伸閱讀

放假救經濟？繼浙江「春秋假」 新疆、吉林推「雪假」

放假救經濟？繼浙江「春秋假」 新疆、吉林推「雪假」
前新疆書記馬興瑞在哪？中共政治局集體學習未見其身影

前新疆書記馬興瑞在哪？中共政治局集體學習未見其身影
從廣東快遞企鵝到新疆 這張萬元貨運單連餵食都交代了

從廣東快遞企鵝到新疆 這張萬元貨運單連餵食都交代了
新疆烏魯木齊中小學生 12月有首個「雪假」

新疆烏魯木齊中小學生 12月有首個「雪假」

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事

南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事