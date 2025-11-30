中國AI公司誰能對標谷歌？私募大佬點名阿里、字節

中國私募界大佬但斌點名，中國國內能對標谷歌的公司可能有兩家，「一個是阿里巴巴，一個是字節」。（路透）

全球市場擔憂AI 泡沫之際，被視為中國私募界大佬、東方港灣董事長但斌日前在一場演講中表示，AI熱潮才剛開始，他還點名，中國能對標谷歌 的公司可能有兩家，「一個是阿里巴巴 ，一個是字節，甚至騰訊都可能有點落後了。」

但斌於28日在2025分析師大會暨第七屆新浪財經最佳分析師頒獎盛典發表主題演講時做出前述發言。

澎湃新聞報導，但斌表示，當前正處在一個堪比「瓦特蒸汽機」時刻的全新紀元人工智能（AI）革命。「從長期的視角看，我們僅僅處於AI爆發的第一天」。

面對AI時代，但斌稱，東方港灣做出了簡單的戰略性抉擇，把所有的錢換成美元，去買以輝達為首的美國公司，而輝達在過去兩年一直是他的第一大重倉股。與此同時，他們將谷歌變成第二大重倉股，因為發現AI對谷歌業務有重大推動作用。

但斌進一步指出，AI競爭可能導致更壟斷的商業模式，人工智能AI Agent的實現，很可能讓全世界被幾家公司控制，他們的市值最後會大到不可思議。而谷歌和輝達很可能「比翼齊飛」，市值都能達到10兆美元。

至於中國國內有哪些公司可以與谷歌媲美，但斌稱，可以看到本季很多中國國內市場的投資人，都把阿里巴巴加到了持倉裡面。

事實上，除了美國公司外，但斌也將目光投向了中國互聯網企業。據東方財富網訊息，第三季他新進買入22.1萬股阿里巴巴，持倉市值達3,949萬美元，佔組合比重3.06%，新晉前十大重倉。

截至2025年10月，東方港灣海外基金在全球9,970家對沖基金中，三年期收益以138.98%位列第三，一年期收益26.63%。相較之下一年期收益及國內產品表現平平，引發「過度神話」質疑。