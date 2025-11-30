我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

中國AI公司誰能對標谷歌？私募大佬點名阿里、字節

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國私募界大佬但斌點名，中國國內能對標谷歌的公司可能有兩家，「一個是阿里巴巴，一個是字節」。（路透）
中國私募界大佬但斌點名，中國國內能對標谷歌的公司可能有兩家，「一個是阿里巴巴，一個是字節」。（路透）

全球市場擔憂AI泡沫之際，被視為中國私募界大佬、東方港灣董事長但斌日前在一場演講中表示，AI熱潮才剛開始，他還點名，中國能對標谷歌的公司可能有兩家，「一個是阿里巴巴，一個是字節，甚至騰訊都可能有點落後了。」

但斌於28日在2025分析師大會暨第七屆新浪財經最佳分析師頒獎盛典發表主題演講時做出前述發言。

澎湃新聞報導，但斌表示，當前正處在一個堪比「瓦特蒸汽機」時刻的全新紀元人工智能（AI）革命。「從長期的視角看，我們僅僅處於AI爆發的第一天」。

面對AI時代，但斌稱，東方港灣做出了簡單的戰略性抉擇，把所有的錢換成美元，去買以輝達為首的美國公司，而輝達在過去兩年一直是他的第一大重倉股。與此同時，他們將谷歌變成第二大重倉股，因為發現AI對谷歌業務有重大推動作用。

但斌進一步指出，AI競爭可能導致更壟斷的商業模式，人工智能AI Agent的實現，很可能讓全世界被幾家公司控制，他們的市值最後會大到不可思議。而谷歌和輝達很可能「比翼齊飛」，市值都能達到10兆美元。

至於中國國內有哪些公司可以與谷歌媲美，但斌稱，可以看到本季很多中國國內市場的投資人，都把阿里巴巴加到了持倉裡面。

事實上，除了美國公司外，但斌也將目光投向了中國互聯網企業。據東方財富網訊息，第三季他新進買入22.1萬股阿里巴巴，持倉市值達3,949萬美元，佔組合比重3.06%，新晉前十大重倉。

截至2025年10月，東方港灣海外基金在全球9,970家對沖基金中，三年期收益以138.98%位列第三，一年期收益26.63%。相較之下一年期收益及國內產品表現平平，引發「過度神話」質疑。

AI 谷歌 阿里巴巴

上一則

日歌手被切麥、全程完整拍攝 主播：中國故意打認知戰

延伸閱讀

「只為證明自己是怪物」 他殺妻埋荒野 隔日挖出姦屍

「只為證明自己是怪物」 他殺妻埋荒野 隔日挖出姦屍
黃仁勳探訪張忠謀 「他狀態很好」預告明年1月再訪台

黃仁勳探訪張忠謀 「他狀態很好」預告明年1月再訪台
AI晶片戰… 傳谷歌搶大單 挑戰Nvidia霸主地位

AI晶片戰… 傳谷歌搶大單 挑戰Nvidia霸主地位
谷歌TPU專為AI推論打造 比Nvidia晶片更便宜

谷歌TPU專為AI推論打造 比Nvidia晶片更便宜

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉