習近平談端正網路空間：黨中央集中領導 加強治理

記者黃國樑／綜合報導
習近平表示，要在黨中央集中統一領導下，健全網路綜合治理格局。圖為去2023年12月17日，習近平在海南三亞聽取海南省委和省政府工作匯報。 （新華社資料照）
據新華社，中共中央政治局11月28日下午就加強網路生態治理進行第23次集體學習。中共中央總書記習近平在主持這場學習時強調，網路生態治理是網路強國建設的重要任務，事關國家發展與安全，事關人民切身利益。要健全網路生態治理長效機制，著重於提升治理的前瞻性、精準性、系統性、協同性，持續營造風清氣正的網路空間。

據報導，中國政法大學教授時建中就這個問題講解，提出工作建議。習近平在討論後發表重要講話。他指出，「黨的18大以來，我們把網路生態治理擺在重要位置，不斷壯大網上主流價值，有效打擊遏制網路亂象，網路生態總體向上向好」。

習近平強調，網路生態治理在國家治理中占有重要地位。要在黨中央集中統一領導下，健全網路綜合治理格局，形成治理合力。各級各部門要強化管網治網的政治責任和領導責任，及時有效解決突出問題，不斷提高運用網路了解民意、開展工作的能力。要加強對網路平台、自媒體和多頻道網路機構的引導，促使其擔負社會責任，自覺成為正能量傳播者。

習近平指出，源清則流清，要堅持以正面聲音、主流價值、時代新風塑造網路空間，使網路成為思想引領、道德培育、文化傳承的重要陣地。

習近平指出，網路亂象污染社會風氣，侵犯群眾利益，要敢於亮劍、堅決打擊，切斷利益鍊和產業鏈，剷除其滋生的土壤和條件。要結合打擊網路亂象，深入尋找網路生態治理的薄弱環節，採取針對性措施固根基、補短板。

他強調，當前人工智慧、大數據等新技術新應用不斷湧現，為網路生態治理帶來挑戰，也提供新的支援條件。要鼓勵網信領域新技術發展，促進研發成果轉換與應用場景落實。要完善分級分類的安全監理機制，築牢網路安全和資料安全防線。

習近平指出，網路生態治理是世界各國面臨的共同課題。要積極參與國際規則制定，攜手各國打擊網路違法犯罪，推動建構網路空間命運共同體。要加強國際傳播網路平台與能力建設，利用網路傳播中國聲音、講好中國故事，生動展現可信、可愛、可敬的中國形象。

