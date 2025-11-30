我的頻道

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

寧波女嬰死於心臟手術糾紛 超模何穗為「小洛熙」發聲

中國新聞組／北京30日電
寧波5月女嬰「小洛熙」。（視頻截圖）
寧波市衛生健康委員會就網路熱議的「5月齡女嬰心臟手術離世」事件近日發布官方通報，表示目前寧波市衛生健康委員會已成立調查組，對該事件進行徹查，依法依規及時處理。超模何穗29日以新晉母親身分為寧波5月女嬰「小洛熙」醫療糾紛事件發聲，成為首個介入該事件的公眾人物，引來大批網友熱議。

綜合媒體報導，事件起因是「小洛熙媽媽」11月15日在個人社交帳號發帖稱，自己5月齡的孩子在寧波大學附屬婦女兒童醫院進行心臟手術時離世。據「小洛熙媽媽」提供的信息，11月11日孩子做心臟彩超時發現繼發型孔型房間隔缺損，兩個孔分別為3毫米和7毫米。由於孩子早產一個月，「小洛熙媽媽」查資料後認為此類缺損「自癒可能性很大」，但接診的寧波大學附屬婦女兒童醫院小兒心胸外科主任表示孩子「愈早手術愈好」，並對家長稱「手術風險1/200」。然而，「小洛熙媽媽」稱，手術並不順利，孩子在手術室待了接近9小時，是術前預計用時的三倍，並且，手術團隊向家屬隱瞞了手術不順利、孩子生命垂危的事實。在兒科重症監護病房（PICU）搶救約7小時後，晚上22時03分，家屬被告知「小洛熙」死亡。

寧波大學附屬婦女兒童醫院工作人員接受採訪時稱涉事醫師已被停診，醫院將配合患者家屬依法維權。若涉事醫師存在醫療過錯，將根據相關鑒定結果依法處置，承擔相關後果。

何穗透過某紅書帳號關注話題「天上的星星不說話，地上的媽媽想娃娃」並關聯#小洛熙#洛熙媽媽、等標籤。何穗發言「小洛熙，我們會等到真相的」被廣泛傳播，網友稱何穗為「電子媽媽」，稱其是「看不得孩子受苦」的共情。

此前家屬維權發視頻發聲，疑是被限流，又或者是普通人影響力不足，導致視頻傳播有限，但經何穗發聲後，小洛熙話題以及閱讀量倍增，網友也自發整理事件時間線，讓事件擴散，公眾人物參與打破「明星迴避社會議題」慣例，網友也呼籲更多名人關注，相信也一定可以還小洛熙媽媽一個公道。

小洛熙媽媽聲明「讓其他家庭免遭此痛是此次維權目的」，讓其他網友狠狠共鳴，是呀，這並不僅僅是為了小洛熙，而是為了千千萬萬個家庭，此事若掩蓋了下去，那下一個家庭又該怎麽辦呢？部分醫師也紛紛集體發聲支持徹查，強調「生命託付，不容馬虎」。

寧波5月女嬰「小洛熙」醫療糾紛事件被熱議。（網頁截圖）
