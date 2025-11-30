27歲貴州網紅在非洲遭綁架7天7夜、斷腿 「同胞」幹的

我的頻道

中國新聞組／北京30日電
貴州老鄉陪伴在身邊。（取材自極目新聞）
貴州老鄉陪伴在身邊。（取材自極目新聞）

近日，網傳貴州27歲自媒體博主曾凡貴（網名：曾輸記管家婆），在非洲坦尚尼亞遭一名中國博主綁架虐待。曾凡貴在非洲遭遇綁架、被打斷腿的消息在社交平台引發關注，牽動許多網友的心。28日下午，貴州文旅官方帳號發布視頻稱：在確定了事情的真實性後，相關部門已經聯繫到曾凡貴的家人了解訴求，目前正在對接商會，爭取早日接他回家。

極目新聞報導，據曾凡貴事後回憶，其在與另外一位博主前往當地部落探訪時，遭遇背叛與暴力襲擊，「他用辣椒水噴我的眼睛，噴完以後就用棍棒打，打了以後把我的手腳捆住，丟在後備箱。」隨後他被綁架者非法拘禁七天七夜，其間數次要挾他向中國同胞發布虛假信息，欺騙他們來坦尚尼亞以謀取財物，被他堅定拒絕。在綁匪駕車欲將其殺害途中，他冒險跳車逃生，獲當地民眾救助並送醫，目前正在當地醫院接受治療。

曾凡貴在接受治療。（取材自極目新聞）
曾凡貴在接受治療。（取材自極目新聞）

據報導，正在醫院治療的曾凡貴28日接受媒體採訪時表示，現在腿還不能動，希望盡快回國治療自己的腿，家裡還有兩個小孩。事發後，大使館、當地華人都給予他很多幫助，很多人來看望、墊付醫藥費、幫忙翻譯，非常感動。據了解，曾凡貴在醫院治療期間，在坦尚尼亞的貴州老鄉也伸出援手，其第一筆醫療費用就是由畢節老鄉墊付的。

家鄉貴州的相關部門和廣大網友也時刻關注著事件進展。貴州文旅得知消息後第一時間便向相關部門確認事情的真實性，並且聯繫當地大使館。對此，廣大網友紛紛點讚：「看到被重視起來，都看哭了，感謝我們貴州文旅。」「貴州人很團結，貴州商會也上了，大使館也第一時間關注，他不僅是貴州人，也是中國人。」

貴州文旅在視頻中表示：「感謝你和無數個自發在外、為家鄉搖旗吶喊的貴州人，也感謝每一個關注此事的網友，感謝大家對老鄉的關心，正是有你們作為堅強的後盾，才給了我們出去闖的勇氣。」

翻看曾凡貴的社交帳號，有很多教非洲當地人說貴州話的宣傳視頻，為此，很多網友都稱他是貴州代言人，把方言帶出了國。曾凡貴之所以被眾多網友熟知，正是因為他在海外社交媒體平台上，熱情洋溢地宣傳家鄉貴州的風土人情、美食文化和旅遊景觀，將貴州的青山綠水、民族風情以及地方小吃，生動地展示給海外網友。

翻看曾凡貴的社交帳號，有很多教非洲當地人說貴州話的宣傳視頻。（取材自極目新聞）
翻看曾凡貴的社交帳號，有很多教非洲當地人說貴州話的宣傳視頻。（取材自極目新聞）

