我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

告別行員「靈魂拷問」人行：明年起取款超5萬不須登記

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國人民銀行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超5萬元（人民幣）須登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。(中新社)
中國人民銀行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超5萬元（人民幣）須登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。(中新社)

金融詐欺層出不窮，為杜絕不法蔓延，中國官方祭出愈來愈多反制政策。一名律師日前在山東某家銀行領取不到5萬元人民幣(約0.7萬美元)時，被行員「靈魂拷問」、要求說明具體用途，事件發酵後，迅速掀起對銀行許可權越界的質疑。中國人民銀行等三部門28日聯合發布管理辦法，其中，「個人存取現金超5萬元須登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。

每日經濟新聞報導，包括中國人民銀行（央行）、國家金融監督管理總局、中國證監會28日聯合發布「金融機構客戶盡職調查和客戶身分資料及交易紀錄保存管理辦法」。根據新規，取款時銀行不再「一刀切」地詢問所有人，而是根據風險狀況來決定是否要「多問幾句」；出現較高洗錢風險時，銀行「強化調查」，瞭解資金來源和用途；對於低風險情形，則採取簡化措施。

辦法指出，金融機構應當按照安全、準確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身分資料及交易紀錄，確保足以重現每筆交易，以提供客戶盡職調查、監測分析交易、調查可疑交易活動以及查處洗錢、恐怖融資案件所需的信息。

此次「管理辦」圍繞「基於風險」的核心原則，要求金融機構根據客戶特徵和交易活動的性質、風險狀況開展客戶盡職調查，避免採取與洗錢風險狀況明顯不匹配的措施，平衡好洗錢風險防控和優化金融服務的關係。

例如在銀行據點的日常業務中，領取養老金的社保帳戶，常被視為典型的較低風險業務。多數老年客戶收入來源清晰、資金往來穩定，金額也通常在合理範圍，洗錢風險並不突出。

反過來，如果一名普通大學生，平時帳戶交易多為生活費轉帳、日常開支，金額最多上萬元，某天突然開始收到多筆來自不同省市的轉帳，隨即又迅速轉出，金額動輒十幾萬元，與身分背景和日常交易模式嚴重不符。此時銀行機構就需要多加關注，採取措施瞭解、核實交易背景，一旦有合理理由懷疑涉嫌洗錢和相關犯罪的情況，需要及時依法採取相關措施。

一位國有大行業務主管表示，目前公安局要求超過1萬元客戶掃碼登記，超過2萬元還要加櫃面手工登記。對不符合常理或前言不搭後語的取現行為，銀行會進一步詢問，並設置「反詐掃碼確認」環節，讓客戶直接查看警方風險提示。

不過這名國有大行業務主管，道出銀行一線風控人員的普遍困境，「客戶取現時按詐騙團夥教的方法應對詢問，錢取走被騙了，責任卻要我們擔。」因此他呼籲，當「守錢袋子」的銀行被部分儲戶視為「麻煩」時，這場關乎「取款自由」與「資金安全」的拉鋸戰，亟待更明晰的規則來破局。

央行 詐騙

上一則

中國愈施壓 高市早苗國內聲望愈高？ 紐時分析：年輕選民力挺

下一則

中官媒宣傳叉燒片 有網友扯港大火 挨轟無人性

延伸閱讀

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
趙長鵬「幣安」涉助哈瑪斯洗錢 以色列恐襲受害者提告

趙長鵬「幣安」涉助哈瑪斯洗錢 以色列恐襲受害者提告
涉洗錢、非法捐款 嘻哈歌手米歇爾被判刑14年

涉洗錢、非法捐款 嘻哈歌手米歇爾被判刑14年
英國警方揭國際洗錢網 祕密資助俄對烏戰爭 規模達數十億美元

英國警方揭國際洗錢網 祕密資助俄對烏戰爭 規模達數十億美元

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉