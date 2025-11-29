我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「去廚房替大家做飯」 南加警局高管涉歧視亞裔警員

信件被耽擱2年 德州女房東怒告美國郵政

中國國考登場「98搶1」報考人數創新高

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國官方30日舉行2026年度公務員公共科目筆試，今年通過資格審查人數與錄用計劃數之比約為98：1，招考人數相比去年有小幅減少，但報考人數創歷史新高。圖為山西太原，參加大陸公務員考試的考生陸續進入考場資料照。（中新社）
中國官方30日舉行2026年度公務員公共科目筆試，今年通過資格審查人數與錄用計劃數之比約為98：1，招考人數相比去年有小幅減少，但報考人數創歷史新高。圖為山西太原，參加大陸公務員考試的考生陸續進入考場資料照。（中新社）

中國2026年度公務員公共科目筆試30日舉行，今年中國國考共計畫招錄3.81萬人，較上年度減少了0.16萬人，但共有371.8萬人通過用人單位的資格審查，通過資格審查人數與錄用計畫數之比約為98：1。儘管今年招考人數相比去年有小幅減少，但報考人數創歷史新高。

今年中國國考報考人數創高與放寬招錄年齡限制有關，據招考公告，報考者年齡一般為18周歲以上、38周歲以下，對於2026年應屆碩士、博士研究生，放寬到43周歲以下，與以往規定的35周歲和40周歲的年齡上限相比，兩類人群的報考年齡限制均放寬了3歲。

中新網報導，其中熱門職位數中國國家移民管理局瑞麗遣返中心「執行隊一級警長及以下(十三)」一職，截至報名結束前一小時，審查通過人數為6,470人，另有1,121人待審查。該崗位招考1人，報錄比已達6,470:1。換言之，得六千多名報考者爭奪一個名額。

北京大學政府管理學院教授馬亮表示，公務員招考放寬年齡限制是大勢所趨，隨著退休年齡延遲和人們受教育年限延長，大家步入職場的時間會越來越晚。與此同時，一些富有工作經驗的職場人士成為公務員招考的目標群體，他們的年齡也偏大。

除了中國國考以外，各地省府公務員考試招聘年齡也在放寬，比如已公布的四川、上海、江蘇等地的都體現了年齡放寬的政策導向。預計未來將有更多地區在公務員和事業單位招錄中跟進。

就業依然是中國社會壓力，中國教育數據顯示，2026屆中國全國普通高校畢業生規模預計1,270萬人，較去年同期增加48萬人，再度創下新高。另據中國統計局發布10月年齡組失業率數據。中國10月全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為17.3%，不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.2%，不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.8%。均較9月下降或持平。

退休 遣返 移民

上一則

隨禮100元人民幣 雲南女「蹭百場婚宴」打包剩菜

下一則

溫州多名幹部用「人臉面具」打卡 偽造考勤紀錄

延伸閱讀

MIT研究：AI已可取代美11.7%勞動力 相當於1.2兆薪資

MIT研究：AI已可取代美11.7%勞動力 相當於1.2兆薪資
MIT：AI已可取代美國11.7%勞動力 影響薪資1.2兆美元

MIT：AI已可取代美國11.7%勞動力 影響薪資1.2兆美元
全球最幸福國家8連霸 芬蘭力抗經濟衰退失業率飆高

全球最幸福國家8連霸 芬蘭力抗經濟衰退失業率飆高
9月工作增11.9萬個 較預估多2倍 失業率升至4.4% 創4年新高

9月工作增11.9萬個 較預估多2倍 失業率升至4.4% 創4年新高

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14

超人氣

更多 >
腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老
香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文
李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮
55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂

55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂
核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光