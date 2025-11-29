中國國考登場「98搶1」報考人數創新高

中國官方30日舉行2026年度公務員公共科目筆試，今年通過資格審查人數與錄用計劃數之比約為98：1，招考人數相比去年有小幅減少，但報考人數創歷史新高。圖為山西太原，參加大陸公務員考試的考生陸續進入考場資料照。（中新社）

中國2026年度公務員公共科目筆試30日舉行，今年中國國考共計畫招錄3.81萬人，較上年度減少了0.16萬人，但共有371.8萬人通過用人單位的資格審查，通過資格審查人數與錄用計畫數之比約為98：1。儘管今年招考人數相比去年有小幅減少，但報考人數創歷史新高。

今年中國國考報考人數創高與放寬招錄年齡限制有關，據招考公告，報考者年齡一般為18周歲以上、38周歲以下，對於2026年應屆碩士、博士研究生，放寬到43周歲以下，與以往規定的35周歲和40周歲的年齡上限相比，兩類人群的報考年齡限制均放寬了3歲。

中新網報導，其中熱門職位數中國國家移民 管理局瑞麗遣返 中心「執行隊一級警長及以下(十三)」一職，截至報名結束前一小時，審查通過人數為6,470人，另有1,121人待審查。該崗位招考1人，報錄比已達6,470:1。換言之，得六千多名報考者爭奪一個名額。

北京大學政府管理學院教授馬亮表示，公務員招考放寬年齡限制是大勢所趨，隨著退休 年齡延遲和人們受教育年限延長，大家步入職場的時間會越來越晚。與此同時，一些富有工作經驗的職場人士成為公務員招考的目標群體，他們的年齡也偏大。

除了中國國考以外，各地省府公務員考試招聘年齡也在放寬，比如已公布的四川、上海、江蘇等地的都體現了年齡放寬的政策導向。預計未來將有更多地區在公務員和事業單位招錄中跟進。

就業依然是中國社會壓力，中國教育數據顯示，2026屆中國全國普通高校畢業生規模預計1,270萬人，較去年同期增加48萬人，再度創下新高。另據中國統計局發布10月年齡組失業率數據。中國10月全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為17.3%，不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.2%，不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.8%。均較9月下降或持平。