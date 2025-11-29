真人動圖「綿陽雄起」暴紅 網：重現川超精采射門開眼界

我的頻道

中國新聞組／北京29日電
真人動圖「綿陽雄起」火爆出圈。（取材自華西都市報）
一段真人動圖創意「綿陽雄起」視頻火爆出圈。視頻中，上千人組成的方陣隨節奏變換出不同的圖案，而最亮眼的是那一腳、那一球，再現川超賽場上精采射門瞬間。「太有創意了，生動形象，很震撼，很用心。」網友紛紛為動圖創意點讚。

華西都市報報導，從視頻可以看到，上千名學生組成的方陣，隨著節奏變換出不同的圖案。從一顆「心」變換成「綿」，再到四川人常喊的口號「雄起」。在「雄起」動圖的左側，是一個運動中的人形圖案，隨著右腳踢向「足球」，「足球」沿著弧線進入對面的球門。

「那一腳、那一球，直接讓這幅動圖有了靈魂。」網友說，這太有創意了，生動形象，很震撼，再配上那首歌「綿陽雄起」，直接點燃了大家的激情。還有網友留言：「這種形式呈現真的讓人大開眼界，佩服老師和孩子們。」也有人建議：「這個表演太贊了，太適合明年拿到綿陽南河體育中心主場區表演，讓全國人民都看到。」

報導指出，綿陽東辰初中校長李現武指出，真人動圖創意「綿陽雄起」是學校運動會開幕式上的表演，2000餘名同學排練僅一周時間，就呈現出這精美畫面。「我們的運動會緊跟熱點，把活動做成一次教育。」

李現武稱，這次運動會之前，學校就在考慮如何結合當前的熱點，「近段時間的川超很火，老師們就建議以這個選題進行策畫。」

報導稱，李現武指出，除今年的動圖創意「綿陽雄起」外，去年的運動會上還結合東風31AG發射，排練了「東風快遞，使命必達」的創意表達。這些活動不僅展示了學生的精神面貌，而且還對學生進行了一次愛國主義教育。

　「如今，初一的孩子們也開始躍躍欲試，期待自己在初二時該做些什麼。」李現武說，學校把每一場活動做成一次教育，讓孩子們樹立家國情懷，愛國、愛家、愛學校、愛班級、愛自己。

李現

