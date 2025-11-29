華人長居海外七年返鄉青島驚呼「便宜到想笑」 揭最大差異

長居德國的華人網友久違返回中國，大嘆國內物價「卷到不可思議」，晚飯後還忍不住點宵夜外送。示意圖，非新聞事件圖。圖為天津一處夜市的煎餅攤位。(新華社)

一名長居德國 的華人網友「萌在德國」久違返回中國，在小紅書 以「德國回國一個月震撼實錄」分享見聞，直言連生兩胎又遇疫情，七年未回國，這次「被深深震撼」。她最直觀的感受是餐飲與日用品價格「便宜到想笑」，加上外送與即時配送的便利度，讓她形容中國生活像「打開手機半小時搞定一切」，掀起大量海外網友共鳴。

該網友在影片中回憶，回國第一餐與母親到青島平價餐廳「粥全粥到」吃一桌菜，結帳僅兩百多元(人民幣，下同，約30美元)，對比杜塞爾多夫同等消費只夠買一道毛血旺，讓她直呼國內物價「卷到不可思議」。她說自己因此「猛吃」，晚飯後還忍不住點宵夜外送，甚至連麥當勞 都想下單，認為國內口味比海外好太多。逛超市時她也被價格落差衝擊，提到德國亞超門面小小舊舊卻是「頂奢般存在」，一包大辣條要70元人民幣(約10美元)，回到國內看到品項齊全又價格可愛，差點想「搬幾箱回德國」。

除了價格，她更強調生活便利堪稱最大反差。她形容德國若與中國相比幾乎是「原始社會」，因為什麼事都得提前預約安排，逼得爸爸成為「藍翔技校畢業生」、媽媽像「項目主管」，家家戶戶日曆排滿待辦。相對地，中國幾乎可隨時解決需求，她舉例旅遊住飯店忘了帶二寶游泳尿布，在德國等於大災難，但在中國只要打開APP，半小時就送到飯店，讓她感嘆「方便到出門不用帶腦」。

留言區呈現兩極。支持者多認同中國「愈來愈方便」、餐飲服務與配送速度確實世界頂尖，也有人說回國三週「睜眼吃到閉眼」胖好幾公斤，或分享半夜臨時缺物也能即刻下單的城市生活震撼。不少海外族群更直言「國外賺外幣、回國花人民幣太爽」，認同博主的感受。

但也有人認為她是用歐元視角看人民幣，忽略中國薪資與生活壓力，直指「拿德國工資回來花當然便宜」。有人提醒一頓兩百對月入兩三千的基層並不輕鬆，便利則建立在外送員與服務業低薪高工時上，甚至衍生到「內卷價格戰」、預製菜等新聞事件的擔憂。