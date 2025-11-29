「和男足一樣沒長進」中國男籃又輸南韓 世預賽開門黑被罵翻

中國隊球員張鎮麟（右）28日在比賽中上籃。(新華社)

2027年男籃世界盃 亞洲區預賽28日開戰，中國男籃在主場迎戰南韓 ，終場以76：80遭遇開門黑；這是時隔三年後，中國男籃再次不敵南韓男籃，中國網友罵上了熱搜：「與男足一樣沒長進」。

綜合澎湃新聞、網易體育報導，中國隊首節攻防不佳落後八分，次節依舊防不住對手的內外線攻擊，半場落後13分，對手命中九個三分，中國隊只命中一個三分。第三節最多落後17分，後半段打出小高潮把分差縮至個位數，末節防守不力連丟三分，分差又一次被拉開並擴大（最多落後19分）。最終中國男籃吞下敗績。

時隔三年中國男籃再次不敵南韓男籃，中國男籃上一次在正式比賽中輸給南韓是2022年男籃亞洲杯，那場比賽周琦和王哲林都缺席，最終男籃下半場崩盤，81：93不敵對手。

開局第一回合，周琦便在內線完成得分，但中國隊的進攻效率並不高，南韓隊李賢重連續三分命中，中國男籃首節16比24落後對手。第二節比賽，中國男籃內線優勢明顯，但李賢重半場砍下20分，使得南韓隊47：34領先中國男籃。

第三節中國男籃試圖加強進攻，但防守依然有問題，最後中國男籃以52：61進入比賽末節。第四節伊始，南韓隊本場發揮最好的李賢重就投進此役第8個三分球，中國男籃再次被對手拉開分差。

最後不到兩分鐘，高詩岩和張鎮麟連續命中三分球將分差縮小至五分。最後時刻，中國男籃連續錯失後場籃板球，以76：80輸掉比賽。