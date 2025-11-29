我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

大力水手今年留倉庫… Labubu亮相紐約梅西百貨遊行

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國紐約梅西百貨感恩節遊行27日舉行，中國潮玩品牌龍頭泡泡瑪特於該活動首次亮相。(取材自Instagram帳號popmart_us)
美國紐約梅西百貨感恩節遊行27日舉行，中國潮玩品牌龍頭泡泡瑪特於該活動首次亮相。(取材自Instagram帳號popmart_us)

中國潮玩品牌龍頭泡泡瑪特積極向海外市場，並在重大文化活動中亮相。美國紐約梅西百貨感恩節遊行27日舉行，泡泡瑪特於該活動首次亮相，推出名為「Friendsgiving in Pop City」的主題花車。外媒指出，此舉可以視為中國文化出口取得顯著成功的例證。

華爾街見聞引述紐約時報報導，泡泡瑪特的IP亮相梅西百貨感恩節遊行，不僅是一次商業推廣，更是一次文化符號更迭。遊行執行製作人表示，此次遊行融入許多與時俱進的全新元素，取代上一代人童年記憶中的元素。自1939年首次亮相的大力水手，今年留在了倉庫中，而Labubu則在歡呼聲中穿過中央公園西側。

報導指出，這一標誌性事件具有深刻的文化隱喻，曾經的經典形象大力水手卜派缺席，取而代之的是來自亞洲的新一代流行符號。Labubu的出現進一步證明其在全球範圍內的崛起，這些娃娃已經成為收藏品、包包和背包的配飾，同時也是中國文化出口努力取得顯著成功的一個例證。

在此之前，Labubu已經在紐約展開密集預熱活動，出現在帝國大廈頂層，乘坐SUV巡遊街頭，甚至在NBA比賽的場邊為球隊助威。泡泡瑪特美國授權負責人表示，公司早就將目光投向紐約這一全球藝術和文化中心。

目前，泡泡瑪特在美國的IP經營已經全面升級。除了感恩節遊行，公司自2025年第4季以來推出了一系列戰略性線下攻勢，包括開設Skullpanda快閃店、與熱門劇集「Wednesday」聯名合作。這種全方位的曝光策略驗證了公司在海外市場的經營能力。

根據泡泡瑪特今年第三季的財報顯示，2025年第三季整體收入增長245%至250%。其中，中國收入增長185%至190%，海外收入增長365%至370%，其中，美洲更是大幅增長1265%至1270%。

泡泡瑪特 梅西百貨 感恩節

上一則

戀愛周年 他偷賣女友金飾包13140元花束相送…女友報警抓人

下一則

冒死闖濃煙救鄰居 住戶千字文述逃出煉獄過程

延伸閱讀

泡泡瑪特「出海」有成 Labubu亮相紐約感恩節遊行

泡泡瑪特「出海」有成 Labubu亮相紐約感恩節遊行
美國感恩節線上支出額估增6% AI代理流量轉換率高於社群媒體

美國感恩節線上支出額估增6% AI代理流量轉換率高於社群媒體
全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮

全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮
曼達尼要求紐約市府179員工辭職 挨批「重大錯誤」

曼達尼要求紐約市府179員工辭職 挨批「重大錯誤」

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗