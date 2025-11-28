旅客送她2隻燒雞 佳木斯列車售貨員「影響形象」竟被炒

我的頻道

中國新聞組／北京28日電
列車售貨員和網紅博主相互擁抱。（視頻截圖）
黑龍江佳木斯一位列車售貨員因為在鐵路列車與網紅旅客直播互動，因旅客主動多支付1元現金並贈送2隻燒雞，被列車售貨承包方以「影響鐵路形象」為由停職。在她開直播情緒激動訴說被停職後，吸引不少旅客聲援。目前她已恢復列車售貨工作。

極目新聞報導，近日佳木斯至煙台的K1393次列車售貨員周某華在互聯網上發視頻稱，因工作時多收取旅客錢款及物品，被單位停職。

牡丹江客運段核實後稱，11月24日，K1393次列車瀋陽北站開車後，廣東騰喜管理服務公司（列車售貨承包方）聘用的特產售貨員周某華在13號車廂向正在網絡直播的1名旅客推銷商品。該旅客在購買1件20元商品的過程中，主動支付給周某華21元，同時贈送給周某華2隻燒雞。列車長發現該情況後，按照相關工作規定，帶領周某華到13車廂，向該旅客退還了多收取的錢款及物品。

事後，周某華開直播時哭訴，領導說她的行為「影響了鐵路形象」、「別幹了」。

有網友表示，阿姨與網紅主播互動極佳，她幽默推銷商品也獲網友好評，現場還主動贈送西梅等產品。在周某華直播過後，不少網友為她說話．要求恢復工作。

報導指出，列車客運班組將周某華收取旅客多付錢款和物品的情況向該公司進行了反饋，但未提出將其停止工作或解聘的要求。廣東騰喜管理服務公司自行決定將周某華停職。目前，該公司已恢復周某華列車售貨工作。

列車售貨員在向網紅博主推薦商品。（視頻截圖）
