香港大火／韓紅率先捐千萬人民幣 劉德華等藝人表哀悼

中國新聞組／北京28日電
韓紅基金會（見圖，取材自澎湃新聞）啟動應急回應，捐贈1000萬元人民幣，救助香港火災災民。
韓紅基金會（見圖，取材自澎湃新聞）啟動應急回應，捐贈1000萬元人民幣，救助香港火災災民。

香港大埔宏福苑11月26日發生嚴重五級大火，截至今天上午已致94死76傷，災後重建工作等問題引發關注。在多家企業捐款的同時，娛樂圈多位藝人也加入賑災行列，其中，歌手韓紅通過其創辦的愛心慈善基金會慨捐1000萬元（人民幣，下同，約141萬美元），SM娛樂稱將捐出100萬港幣（約91萬人民幣）用於救援和災後重建工作，女星楊千嬅將捐出紅館演唱會首場收益及6場演唱會周邊產品所有盈利支持受災家庭，女星張柏芝據稱也將捐100萬港元。

香港火災牽動外界，娛樂圈明星也以捐款和通過社交平台發文等方式伸援並表達關懷。其中，創辦了愛心慈善基金會的韓紅，有別於以往大都是購買物資捐贈，這次把捐助重點放在了災後重建和弱勢的過渡安置，捐出現金1000萬，並承諾會根據救災進展持續提供後續支持，盡力幫助受災同胞緩解困境、重建家園。韓紅也在第一時間轉發基金會捐款公告，發文「心疼香港。祈願平安」。

楊千嬅捐演唱會所得。(取材自中新網)
楊千嬅捐演唱會所得。(取材自中新網)

楊千嬅從11月29日開始在紅館舉行的6場演唱會仍照常舉辦，但主辦方發布公告，演唱會將取消花籃和煙花表演，同時會把首場演唱會收益和6場演唱會周邊的盈利全部捐出，用於火災支援和災後重建工作。

SM娛樂昨發動態表示將捐出100萬港幣用於香港火災救援和災後重建工作，旗下男團RIIZE以組合和粉絲名義捐出25萬港幣。

張柏芝捐百萬港元。（取材自小紅書）
張柏芝捐百萬港元。（取材自小紅書）

張柏芝工作室昨在微博宣布，通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過渡安置及生活物資補給等，並發文「攜手相助，共渡難關」。歌手王嘉爾也宣布透過東華三院捐出100萬港元助火災同胞。

另據文匯報報導，多位藝人在社交平台上發聲為災民祈福。劉德華在「華仔天地」網站留言：「願傷者早日康復。祝大家平平安安」；郭富城在社交平台留言：「天佑宏福苑。祝傷者早日康復，願逝者安息，向所有消防員及救護人員致敬」。甄子丹在IG限時動態貼出燭光照留言：「God Bless Hong Kong（天佑香港）」。

前港姐冠軍謝嘉怡親睹其祖母家被燒毀，她向所有罹難者、傷者以及失去家園的人們致以最深切的慰問和祈禱；容祖兒向英勇的消防員致敬；奧斯卡影后楊紫瓊也發文為死傷者祈禱。

惠英紅、謝霆鋒、周深、舒淇、佘詩曼、楊幂、宋雨琦、趙雅芝、張衛健等藝人也為香港火災受災人民祈福。鄧紫棋、莫文蔚、王嘉爾、蔡卓妍、鍾欣潼、鄭秀文、鍾嘉欣、張敬軒、姜濤、盧瀚霆、炎明熹等轉發社區支援資訊，凝聚力量助受災居民度過難關。姜文杰昨早到捐血站，發現已經排了50人，不少人明知要等兩、三小時，依然選擇等待，令他大呼感動。

宏福苑大火，港府設置1800個臨時安置點安排災民留宿。（歐新社）
宏福苑大火，港府設置1800個臨時安置點安排災民留宿。（歐新社）

