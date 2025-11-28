90後數學天才韋東奕成為核心人員 獲評北大副教授

我的頻道

中國新聞組／北京28日電
韋東奕（左圖右）獲評北大副教授。（取材自快科技）
韋東奕（左圖右）獲評北大副教授。（取材自快科技）

從北京大學北京國際數學研究中心獲悉，近期，在北京國際數學研究中心，由田剛院士倡議，由苗長興教授牽頭，以龐逸軒博士與韋東奕副教授為核心成員的研究團隊深入研讀王虹、Joshua Zahl關於三維Kakeya猜想證明的工作，完成並撰寫了詳細的驗證報告，確認這一突破性工作的完整性與正確性。此消息發布，直接證實90後數學天才韋東奕獲評北大副教授。

快科技報導，掛谷猜想是調和分析與幾何測度論領域的核心問題之一，自20世紀初提出以來，吸引包括Davies、Bourgain、Wolff、陶哲軒等傑出數學家的長期研究。2025年初，王虹與Joshua Zahl發布長篇論文，完整解決三維Kakeya猜想，證明三維空間中任何Kakeya集均具有滿的Minkowski和Hausdorff維數。該文所創立與發展的研究框架與研究方法，不僅解決調和分析與幾何測度論中這一重大難題，同時對解決不同數學領域的公開問題具有深遠的影響。

今年6月，在北京大學任教的數學天才韋東奕（網友稱「韋神」）開通短視頻帳號，迅速引發巨大關注。

其帳號粉絲量已突破2100萬。他唯一發布的一條4秒出鏡自我介紹視頻，甚至成為許多考生家長的「許願池」，評論區充滿對其才華的敬佩和對子女學業進步的祈願。

韋東奕，1991年出生於山東濟南 ，浙江東陽人，主要研究領域是偏微分方程、幾何分析等，曾先後獲得北京大學數學學院優秀院友 、國家獎學金、北大青年博雅學者等榮譽。

據此前報導，今年6月，34歲年輕教授王虹在北京大學開數學講座，講述她研究掛谷猜想的解題過程。北大數院的韋東奕連續三天參加該講座旁聽，並在課間與王虹交流。

據了解，王虹與韋東奕為北大校友，兩人都於北京大學數學科學學院畢業。王虹主要致力於傅里葉分析研究。2022年9月，她與其他兩位年輕學者共同獲得Maryam Mirzakhani New Frontiers Prize。

韋東奕則在偏微分方程和隨機矩陣領域多有研究，不僅推動了相關理論的發展，也為解決實際問題提供了新的視角和方法。2025年9月22日，科技部官網發布「國家科學技術獎勵工作辦公室公告第103號」，剛剛獲評北大副教授的韋東奕，與章志飛一起作為主要完成人的項目「流動轉捩機理的數學研究」，已通過2025年度國家自然科學獎初評，初評建議等級為二等獎。

