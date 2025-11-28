傷害罪降為虐待罪？中「婚前同居屬家庭成員」引熱議

示意圖。（抖音視頻截圖）

最高檢日前召開「依法懲治家庭暴力犯罪 ，促進家庭和諧社會穩定」新聞發布會並舉出一案例，準確認定婚前同居型家庭成員關係依法懲處精神虐待類家暴 犯罪，讓「婚前同居認定屬於家庭成員」衝上熱搜第一。網友熱議，若以此認定，擔心是否會出現「重罪輕判」？又或是對財產分割和繼承產生影響？

荔枝新聞報導，案例指出，2021年12月，山東臨沂馬某某（男）與女友苗某確立戀愛關係。自2022年1月至12月間，二人租房共同生活，並與對方家長見面、參加對方家庭聚會，有結婚意願。

馬某某經常以沒有安全感為由製造苗某虧欠感，以出軌、分手相威脅，要求苗某不要出差、刪除其他異性微信 、及時向其報備等，限制苗某個人發展和人際交往，對苗某進行情感操縱、孤立和控制。

2022年4月，馬某某因擔心分手，不准苗某出國進修，並長時間辱罵、貶損苗某，苗某吞食安眠藥物自殺，後被送醫救治。同年8月，苗某發現馬某某出軌後，再次吞食鎮靜類催眠藥物自殺，被送醫救治。

同年12月10日晚，馬某某與朋友在酒吧喝酒時，因對苗某與同學在外聚會不滿，通過微信長時間辱罵、貶損、指責苗某，致使苗某精神崩潰，於12月11日淩晨吞食藥物自殺，後經醫院搶救無效死亡。

2025年1月10日，臨沂市蘭山區人民檢察院以虐待罪依法對馬某某批準逮捕，同年2月24日依法提起公訴。同年5月9日，臨沂市蘭山區人民法院以虐待罪判處馬某某有期徒刑三年兩個月。

該案具有典型意義：具有共同生活基礎事實的婚前同居關係，屬於刑法意義上虐待罪的家庭成員關係。

封面新聞報導，該消息引發網友的熱烈討論，對於婚前同居算家庭成員，是否會造成「故意傷害罪」降格為「虐待罪」，四川發現律師事務所律師賀海燕表示，意傷害罪與虐待罪在犯罪構成上存在本質區別，根本不存在「降格」問題。

至於對財產分割、法定繼承等會產生哪些影響，賀海燕說，最高檢此次明確將具有「共同生活基礎事實」的婚前同居關係納入反家暴法和刑法意義上的「家庭成員」範疇，其法律效力主要限於人身權利保護領域，特別是家庭暴力的預防、干預與刑事追責，並不當然擴展至民法上的家庭成員的財產關係或繼承制度。