舊金山飛武漢如何省1600元？「買長乘短」甩尾攻略瘋傳

舊金山直飛武漢3500多元，「買長乘短」立減1600多？國際聯程機票甩尾攻略網上熱傳。（攜程APP截圖）

近段時間在社交平台上，有網友分享國際航班中的省錢攻略：購買需要轉機的聯程機票 後，在中轉機場下飛機，中止後續行程，即「甩尾」，會比直飛航班便宜許多。類似攻略吸引不少網友關注。

極目新聞記者27日打開攜程APP實操發現，採用該攻略理論上的確可以省下不少錢。以2026年1月8日舊金山 飛武漢 的航班為例，乘坐南方航空公司執飛的直達武漢航班，價格為3533元(人民幣，下同)，而將目的地更改為越南胡志明市，中轉地變為武漢市，全程也都由南航執飛，價格僅為1915元，便宜1618元。

值得一提的是，舊金山飛胡志明市的首段航班，正是舊金山直飛武漢的航班，二者航班號均為CZ660。因此，該聯程航班在武漢顯示是「中轉」，而非「經停」，個人行李會重新託運。這意味著，乘客可以在到達武漢提取行李後，直接選擇放棄後半段行程，甚至還能退還一定的費用。

報導指出，社交平台上已有不少網友採用了買長乘短的攻略，省下1000多元。不過，也有網友發出疑問，如此操作會不會涉嫌違規？航司及平台會對此作出處罰嗎？

對此，南方航空公司工作人員表示，乘客可以選擇在武漢中轉時下飛機，不乘坐後半程的航班，該聯程航班無行李直掛，所以乘客直接可以在提取行李後離開，不會影響信譽或扣錢。另外，如果乘客沒有乘坐後續從武漢前往胡志明市的航班，還可以查詢退改簽政策，辦理退改簽手續。

攜程平台的客服同樣表示，乘客可以選擇不乘坐後續航班，同時對後續航班進行退票。不過，不同的航司對於買長乘短的政策有所不同，有的航司可能會對該行為作出紀錄，影響下一次乘坐，具體要諮詢對應航空公司。

據媒體報導，對於購買機票後甩尾的操作，此前有業內人士解釋稱：「之所以出現中轉票比直飛更便宜的『倒掛價』，主要是因為航空公司在聯程航線中透過打包降價來提高航班上座率。」

據福州新聞網報導，「機票『甩尾』在現實中確實可行，但可能觸及合同風險。」北京大成律師事務所專職律師呂麗敏表示，部分航空公司允許旅客在中轉地提前下機、放棄後續航班，但通常只能退回少量稅費。從法律層面看，旅客購買機票即與航空公司形成運輸合同，依據民法典規定，旅客應當按照有效客票記載的時間、班次和座位號乘坐，若旅客明知並故意棄程，該行為可能構成違約。

呂麗敏指出，聯程票的定價建立在旅客完成全程行程的前提上。若乘客中途終止行程，航空公司可能因座位閒置或航線調度受影響而遭受損失，有權要求補繳票價差額或追究違約責任。