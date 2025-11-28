我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

大灣區網文、網遊、網劇新3樣 文化出海重要力量

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
廣東推動粵港澳大灣區文化創意產業，圖為2025年永春白鶴拳傳承發展大會。廣東、香港武術團體上台表演。 （中新社）
廣東推動粵港澳大灣區文化創意產業，圖為2025年永春白鶴拳傳承發展大會。廣東、香港武術團體上台表演。 （中新社）

2025粵港澳大灣區文化產業投資大會26日在廣州開幕，由暨南大學產業經濟研究院、廣東省粵港澳大灣區文化創意產業促進會發布的2025粵港澳大灣區文化產業投資趨勢報告指出，大灣區正加速成為中國文化走向世界的創新高地與重要橋梁，網文、網遊、網劇「新三樣」及影視動畫成為廣東文化出海的重要力量。

中新社報導，報告顯示，廣東文化產品和服務出口額約占全國五分之二，覆蓋160多個國家和地區，擁有國家文化出口基地兩個、國家對外文化貿易基地兩個，形成以數字出版、創意設計、文化產品和設備製造為優勢的文化出口格局。 　　

2024年廣東文化產業營收突破3萬億元（人民幣，下同）大關；2025年前三季度，廣東規上文化企業營收已超2萬億元，利潤超2000億元，總營收保持全國第一。

報告指出，2020年至2025年10月，大灣區文化產業合計產生融資事件720件，據估算總融資金額約為564.1億元。從投融資領域來看，「文化智造」的投融資事件數量最多，達370件，線下衍生、AIGC、VR/AR、遊戲等緊隨其後，說明投融資更偏愛具有硬科技屬性的文化企業。 　　

報告還稱，大灣區數字科技與人工智能技術積累厚實，硬件製造配套能力突出，勢必成為推動文化產品數智化升級的全球高地。

此次大灣區文投會，超過300個文化產業項目與100多家金融投資機構參會對接，並舉辦八場投融資路演活動，共有60個項目參與路演。據悉，過去的兩屆大灣區文投會，共有27個路演項目獲得融資超過95億元。

灣區 人工智能 VR

上一則

「自助偷甘蔗」另類密室逃脫 情緒價值變現

下一則

全長401公里 廣湛高鐵快要開通 營運進入倒計時模式

延伸閱讀

嫌社區流浪貓愈來愈多 廣東男持弓射殺 還提醒物業清屍

嫌社區流浪貓愈來愈多 廣東男持弓射殺 還提醒物業清屍
廣東老翁車禍住院 3個月後「自身因素」死亡 司機仍判刑

廣東老翁車禍住院 3個月後「自身因素」死亡 司機仍判刑
廣東模特冠軍像大媽？ 官方澄清：頒錯人

廣東模特冠軍像大媽？ 官方澄清：頒錯人
國際模特大賽廣東賽區「豐腴大媽」奪冠 網友崩了

國際模特大賽廣東賽區「豐腴大媽」奪冠 網友崩了

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險