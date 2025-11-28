大灣區網文、網遊、網劇新3樣 文化出海重要力量

廣東推動粵港澳大灣區文化創意產業，圖為2025年永春白鶴拳傳承發展大會。廣東、香港武術團體上台表演。 （中新社）

2025粵港澳大灣區 文化產業投資大會26日在廣州開幕，由暨南大學產業經濟研究院、廣東省粵港澳大灣區文化創意產業促進會發布的2025粵港澳大灣區文化產業投資趨勢報告指出，大灣區正加速成為中國文化走向世界的創新高地與重要橋梁，網文、網遊、網劇「新三樣」及影視動畫成為廣東文化出海的重要力量。

中新社報導，報告顯示，廣東文化產品和服務出口額約占全國五分之二，覆蓋160多個國家和地區，擁有國家文化出口基地兩個、國家對外文化貿易基地兩個，形成以數字出版、創意設計、文化產品和設備製造為優勢的文化出口格局。

2024年廣東文化產業營收突破3萬億元（人民幣，下同）大關；2025年前三季度，廣東規上文化企業營收已超2萬億元，利潤超2000億元，總營收保持全國第一。

報告指出，2020年至2025年10月，大灣區文化產業合計產生融資事件720件，據估算總融資金額約為564.1億元。從投融資領域來看，「文化智造」的投融資事件數量最多，達370件，線下衍生、AIGC、VR /AR、遊戲等緊隨其後，說明投融資更偏愛具有硬科技屬性的文化企業。

報告還稱，大灣區數字科技與人工智能 技術積累厚實，硬件製造配套能力突出，勢必成為推動文化產品數智化升級的全球高地。

此次大灣區文投會，超過300個文化產業項目與100多家金融投資機構參會對接，並舉辦八場投融資路演活動，共有60個項目參與路演。據悉，過去的兩屆大灣區文投會，共有27個路演項目獲得融資超過95億元。