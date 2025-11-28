我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

亞洲通用航展／空中的士、變形金剛等「未來飛機」亮相

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
室內展區，一款大型eVTOL飛行器也吸引了觀眾的目光。（央視畫面截圖）
室內展區，一款大型eVTOL飛行器也吸引了觀眾的目光。（央視畫面截圖）

2025亞洲通用航空展27日在珠海國際航展中心開幕，「商務車」級別的「空中的士」，「一機多用」的「變形金剛」無人機平台……紛紛亮相。本屆展會以「通航新紀元，探索低空無限可能」為主題，集中展示國內外通用航空和低空經濟領域新成果。

來源：YouTube

大公報報導，本屆通航展有22個國家和地區的超380家企業參展，眾多通用航空展品「首展首秀」，室內外動靜態展示航空器超170架，規模創歷史新高。由中航科工、中直股份與中航環球聯合打造、深度融合自主AI的「紫火」未來飛行器概念機亮相，也顯示航空科幻IP「南天門計畫」的進一步落地。

吸引觀眾的目光的eVTOL飛行器，可垂直起飛，減少了對跑道的需求。（央視畫面截圖...
吸引觀眾的目光的eVTOL飛行器，可垂直起飛，減少了對跑道的需求。（央視畫面截圖）

在室內展區，一款六座大型eVTOL飛行器引人注目。參展商介紹，這款首秀的飛行器如同「空中的士」中的「商務車」：「它在起降狀態下是直升機形態，減少了對跑道的需求。飛到空中之後它會切換成前飛狀態，升力的旋翼會切換為拉力的螺旋槳，就成了一架固定翼飛機，以此來實現它的高效率飛行，具備了固定翼飛機的航程優勢、航速優勢以及載荷優勢。」

此外，一款被稱為「變形金剛」的大型無人機平台也受到關注。參展商孫延楊表示，這款將在2026年完成交付投入使用的大型無人機平台是瞄向商用市場多種場景下的共平台設計概念，通過更換中間的模塊化貨艙，就可以在不同場景下進行切換。「比如我們在做貨運的時候就用貨運的艙，做應急救援的時候就用應急救援艙，這樣就做到一機多用、一機多能。」

「紫火」未來飛行器概念機的亮相，對航空產業遠景進行了大膽想像與探索。自帶未來感的「紫火」未來飛行器概念機，自主AI系統讓每一次飛行都精準高效，獨特的可傾轉動力設計，實現垂直起降與高速巡航的自由切換，在藍天與大地間靈活變身；強大載荷搭配深遠航程，全域感知融合智能決策，再加上超高安全性與多任務適配能力，可廣泛應用在智能搜救、空中醫療、災害響應、城際貨運等領域。

無人機 AI

上一則

香港宏福苑大火 50家屬看照片認屍 有哭崩有盼奇蹟出現

下一則

香港大火前車之鑑…易燃物沿牆燒 8年前倫敦大火造成72死

延伸閱讀

測試飛行傳失敗 美軍工新創Anduril無人機引安全隱憂

測試飛行傳失敗 美軍工新創Anduril無人機引安全隱憂
無人機最深入侵犯羅馬尼亞領空 北約戰機緊急升空

無人機最深入侵犯羅馬尼亞領空 北約戰機緊急升空
駐韓美軍無人機MQ-9「死神」 南韓西部海域墜毀

駐韓美軍無人機MQ-9「死神」 南韓西部海域墜毀
台採購反無人機系統 鎖定陸製大疆接管

台採購反無人機系統 鎖定陸製大疆接管

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險