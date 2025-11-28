亞洲通用航展／空中的士、變形金剛等「未來飛機」亮相

室內展區，一款大型eVTOL飛行器也吸引了觀眾的目光。（央視畫面截圖）

2025亞洲通用航空展27日在珠海國際航展中心開幕，「商務車」級別的「空中的士」，「一機多用」的「變形金剛」無人機 平台……紛紛亮相。本屆展會以「通航新紀元，探索低空無限可能」為主題，集中展示國內外通用航空和低空經濟領域新成果。

大公報報導，本屆通航展有22個國家和地區的超380家企業參展，眾多通用航空展品「首展首秀」，室內外動靜態展示航空器超170架，規模創歷史新高。由中航科工、中直股份與中航環球聯合打造、深度融合自主AI 的「紫火」未來飛行器概念機亮相，也顯示航空科幻IP「南天門計畫」的進一步落地。

吸引觀眾的目光的eVTOL飛行器，可垂直起飛，減少了對跑道的需求。（央視畫面截圖）

在室內展區，一款六座大型eVTOL飛行器引人注目。參展商介紹，這款首秀的飛行器如同「空中的士」中的「商務車」：「它在起降狀態下是直升機形態，減少了對跑道的需求。飛到空中之後它會切換成前飛狀態，升力的旋翼會切換為拉力的螺旋槳，就成了一架固定翼飛機，以此來實現它的高效率飛行，具備了固定翼飛機的航程優勢、航速優勢以及載荷優勢。」

此外，一款被稱為「變形金剛」的大型無人機平台也受到關注。參展商孫延楊表示，這款將在2026年完成交付投入使用的大型無人機平台是瞄向商用市場多種場景下的共平台設計概念，通過更換中間的模塊化貨艙，就可以在不同場景下進行切換。「比如我們在做貨運的時候就用貨運的艙，做應急救援的時候就用應急救援艙，這樣就做到一機多用、一機多能。」

「紫火」未來飛行器概念機的亮相，對航空產業遠景進行了大膽想像與探索。自帶未來感的「紫火」未來飛行器概念機，自主AI系統讓每一次飛行都精準高效，獨特的可傾轉動力設計，實現垂直起降與高速巡航的自由切換，在藍天與大地間靈活變身；強大載荷搭配深遠航程，全域感知融合智能決策，再加上超高安全性與多任務適配能力，可廣泛應用在智能搜救、空中醫療、災害響應、城際貨運等領域。