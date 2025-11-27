重慶男113萬買房 4年後69.8萬脫手 還貼錢才還清貸款

我的頻道

中國新聞組／北京27日電
圖為樓盤沙盤。（取材自紅星新聞/東方IC圖）
重慶男子潘明（化名）2021年8月購入了重慶沙坪壩區的一處期房，面積近70平方米的兩室兩廳，總價113萬元（人民幣，下同，約16萬美元），今年7月9日以以69.8萬元的價格賣出，在賣出前還有72萬元的房貸尾款未結清，最後還貼2萬元才還清尾款。

大風新聞報導，四年前為了買房，潘明拿出了積蓄，又向父母借了25萬元，湊夠了36萬元首付。剩下的77萬元，他選擇了貸款利率為5.85%，月供平均3500元。

2023年順利交房，潘明既「激動」又「憂慮」，激動的是他擁有了屬於自己的第一套房子，憂慮的則是房貸和便利性。在買房一年後，從事建築設計行業的潘明就面臨轉行壓力，「當時隱隱感覺建築行業處於下行期，還款也變得困難。」

交房時，潘明已更換工作地，買的房子距離單位較遠，周邊配套設施未如期建成，周圍的殯儀館也沒有搬遷。2024年6月，他聯繫中介平台出售房產，掛牌價格為96萬元。但此後一直無人問津，掛牌價持續降低，直至突破潘明預期價格「底線」78萬元。「中途有個賣家開出72萬元的價格，剛好能抵消掉貸款，我猶豫了半天還是沒有賣。」潘明說。

房子最終在2025年7月以69.8萬元的價格成交。經歷了簽約、解押、過戶等流程，7月9日，賣房款交接完成，他又補了2萬元結清貸款尾款。潘明說，那一刻他感到，「少了一樣包袱」。

胡俊熙115.8萬元人民幣的房子最終以55.3萬元人民幣的價格賣出。 （取材自紅...
胡俊熙（化名）2019年12月以總價115.8萬購入位於安徽合肥的三室一廳的房子，今年4月以55.3萬元的價格賣出。胡俊熙向親戚朋友借了26萬元才結清房貸尾款，至今仍在還債。

胡俊熙說：「加上稅費、銀行貸款利息，虧了85萬元左右」。

紅星資本局了解到，個別購房者出於對房價上漲的預期及同輩壓力，貸款在房價高點入市。今年以來，因工作變動、還貸壓力過大選擇賣房，以緩解短期資金壓力。

蘇商銀行特約研究員薛洪言表示，「貼錢賣房」現象的出現是市場波動、政策周期與個體決策多重因素疊加的結果。近年來部分城市房價從高點顯著回調，導致房產市價低於剩餘貸款本金，形成「資不抵貸」的局面。部分購房者前期過度槓桿加劇了購房帶來的財務風險，工作變動、收入下降等突發情況則讓資金鏈進一步承壓，最終使得部分購房者「貼錢賣房」。

