青島景區「滾龍洞」石縫最寬僅1米 連滾帶爬玩法受捧

中國新聞組／北京27日電
遊客穿過「滾龍洞」。（視頻截圖）
遊客穿過「滾龍洞」。（視頻截圖）

中國景區近年因經濟景氣復甦不如預期而競爭激烈，紛紛推出各種奇特玩法，連古戰場都能複製，讓遊客「跟著團長打縣城」。近日，山東青島一景區則因一個微縮型景點爆火，遊客擠在狹窄的石縫中「連滾帶爬」，喜感十足。該景點名為「滾龍洞」，石縫最窄處只有四五十厘米，遊客滾著通過是想取個好彩頭，因為「滾過去是龍，爬過去是蟲」。

據極目新聞報導，連日來，多名遊客發布在一處石縫遊玩時「連滾帶爬」的視頻，不僅年輕人和小孩兒喜歡這種「連滾帶爬」式的遊玩，還有老人嘗試通過，現場一度出現擁堵的情況。

遊客穿過「滾龍洞」。（視頻截圖）
遊客穿過「滾龍洞」。（視頻截圖）

一名遊客稱，該景點是青島即墨鶴山風景區的「滾龍洞」，25日下午，她在現場看到很多遊客排隊穿過「滾龍洞」，匍匐前行、跪著爬行、滾動前進，石縫裡笑聲不斷。

青島即墨鶴山風景區一名工作人員表示，「滾龍洞」是該景區一個常規景點，全長不足10米，最寬處1米左右、最窄處40厘米左右，只能匍匐或低姿態通過。

近段時間火爆出圈，很多遊客體驗這種「連滾帶爬」式的遊玩方式，這名工作人員表示，可能和「滾龍洞」的名字有關，滾過去才能取一個好彩頭：「滾過去是龍，爬過去是蟲」。

