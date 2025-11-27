「把病人留住是藝術」 安徽1衛生院標語招來各方解讀

我的頻道

中國新聞組／北京27日電
「把病看好是本事，把病人留住是藝術」，安徽肖口鎮衛生院牆上的標語引發爭議。（視頻截圖）
安徽阜陽太和縣肖口鎮衛生院近日因一條牆上新貼的標語「把病看好是本事，把病人留住是藝術」引發爭議。網友稱 「把病人留住是藝術 」的潛台詞是 「留住病人的錢 」，作為救死扶傷的醫院貼出這樣的標語有些不妥。也有網友稱，「把病人留住 」，可能是指把病人從死亡的路上拉回來，讓病人多活幾年。

縱覽新聞報導，網路質疑聲主要集中在「病人留住」的解讀上。有網友直言，這句話容易讓人聯想到「要把病人的錢留住」，甚至可能被解讀成延長治療周期、增加醫療收入等負面含義。有評論指出，「救死扶傷是醫院的天職，用語應更嚴謹、更具同理心，否則難免讓患者產生不必要的聯想」。

也有部分網友從另一角度提出不同看法，認為「把病人留住」或許意指將患者從危重狀態挽救回來，讓生命延續，未必帶有負面含義。但這一觀點並未能完全消除大眾疑慮。

面對網路熱議，肖口鎮衛生院25日向媒體證實，標語確實貼在院內牆壁，且是最近剛張貼。她表示，院方原意並非「留住病人的錢」，而是希望「能在衛生院解決的病，盡量讓患者在本地獲得治療」，避免老人因舟車勞頓而奔波到縣、市級醫院就醫，讓醫療服務更便利。「意思是想讓患者少跑路」。

這名工作人員說，會把相關意見與爭議向院方領導匯報。隨後衛生院表示，已注意到標語的爭議，理解外界可能產生的負面解讀，後續是否拆除或更換標語，院內相關科室須商議後再決定。

針對標語引發兩極解讀，不少醫療與公共傳播領域人士也提出觀點。有人指出，醫療機構面向大眾的標語尤其需要注重語言的精準性與倫理意涵，避免造成不必要的誤會，「稍有不慎就可能引起社會反感」。

亦有評論認為，此事在一定程度上反映基層醫療機構在公共溝通上的敏感度不足，應將患者感受置於優先考量，避免因語言不當而削弱醫患間的信任。

