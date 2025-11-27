明星效應？ 仝卓求援次日 失聯13天的表弟在柬埔寨獲救

男星仝卓（左）的表弟李怡亨（右）赴柬埔寨失聯多日，在仝卓發求救文後，李怡亨已獲救。（取材自仝卓微博）

中國31歲男星仝卓當年參加選秀節目出道，但2020年自爆高考舞弊，葬送演藝事業。近日，他發文稱表弟李怡亨赴柬埔寨 工作後已失聯13天，懷疑他身陷東南亞電騙園區。雖然仝卓傍晚一度發文打臉表弟獲救的消息，但後續又編輯貼文，證實表弟的確已經被救出。對於中國大使館 神速救援，多數網友認為與「明星效應」有關。

中國駐柬埔寨大使館26日凌晨表示，得知消息後立即聯繫柬埔寨警方了解、核實情況，將繼續密切跟進案件進展。使館26日晚更新消息，稱李怡亨已獲中國外交人員救出，目前人在柬埔寨的中國大使館內。

極目新聞報導，25日晚8時許，仝卓在個人微博 發布緊急求助信息，稱其表弟於11月13日外出工作後失聯，多日無法取得有效聯繫，請求公眾協助轉發尋找。

仝卓在求助文中表示，他與表弟自小一同長大，家人正通過各種渠道搜尋，並願意向能夠提供幫助的機構或個人提供完整資料。他稱表弟的母親「精神狀況極差」，一家人寄望社會關注及援助。

據李怡亨母親透過微博帳號「單親媽媽柬埔寨救子」發布的信息顯示，李怡亨手機信號曾短暫出現在柬埔寨班叠棉吉省一帶。李怡亨在失聯後曾向家人發過幾條模糊消息，聲音非常虛弱。李怡亨家人暫時無法確認其真實狀況。李怡亨今年29歲，失聯前被人介紹到南寧展會從事安保工作，宣稱日薪280元人民幣（約40美元）、包吃住。針對事件，李怡亨戶籍所在的山西警方以被非法拘禁立案。

李怡亨的親屬李先生表示，中國駐柬使館已與他們取得聯繫，讓他們提供了李怡亨的照片、和失聯前最後位置信息。李先生稱，李怡亨的母親了解這一情況後感到非常欣慰，激動得熱淚盈眶，此前緊張的內心稍微平復了一些。李先生也在山西臨汾堯都區公安局報了警，警方給他們出具了立案告知書。