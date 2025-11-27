曾喊像哪吒敢於打破常規 成都市長王鳳朝被查

成都市長王鳳朝最後公開露面是在11月21日。（取材自北京青年報）

中共 中央紀委、中國國家監委官網26日傍晚通報，四川省成都市委副書記、市長王鳳朝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查；網路22日傳出他被帶走。王鳳朝最為人知的名言是，成都的發展就像哪吒一樣不認命、不服輸，敢於打破常規。

公開資料顯示，王鳳朝1965年12月生，四川中江人，曾任四川航空集團有限責任公司董事長、黨委書記；四川發展（控股）有限責任公司董事長、黨委書記；四川金融控股集團有限責任公司董事長、黨委書記等職。

據媒體此前報導，王鳳朝曾兩次從企業高管轉往政府任職。

王鳳朝本科畢業於成都電訊工程學院電子機械系無線電專用機械設備專業，1986年7月大學畢業後進入長虹機器廠九車間實習，此後他一直在長虹工作，長達19年，歷任長虹機器廠設計二所結構室設計師、設計二所副所長、生產計劃處處長、生產處處長、副廠長、副總經理等職，機器廠改制後，他先後任四川長虹電子集團董事，長虹電器股份公司副董事長、常務副總經理、執行總裁，四川長虹電子集團副董事長、長虹電器股份有限公司副董事長、總經理。

2019年，王鳳朝升任四川省政府黨組成員、副省長。2020年，他轉任成都市委副書記、市長，至此次被查。

據2019年1月信息顯示，2018年末，四川發展資產總額達人民幣1兆（萬億）260億元（約1413億美元），是四川省內第一家萬億級地方國企。

王鳳朝最後公開露面是在11月21日，他主持召開成都市政府第71次常務會議以及市政府黨組擴大會議。

中國社群微信 22日傳成都出大事，有人話中有話提到「有鳳來朝」。其後，自媒體爭相發布王鳳朝的簡歷，暗示他被查落馬。

除擔任成都市長，王鳳朝還兼任中共成都市委財經委員會副主任，並擔任中共20大 代表、第14屆全國人大代表。

王鳳朝多次在政界、企業之間轉換跑道，是典型的複合型領導幹部。他最為人知的名言，就是把成都發展自比為哪吒。

據人民日報報導，14屆全國人大三次會議四川代表團3月7日上午舉行開放團組會議。王鳳朝說：「成都的發展就像哪吒一樣，不認命、不服輸，敢於打破常規、突破自我、守正創新」。