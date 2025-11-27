「沒父母後 家不再是家」 80後跪別無人老宅 網友心戚戚

范先生跪別老家並三叩首。（取材自九派新聞／受訪者提供）

「沒有親人的老宅，反而每次離開更加刻骨銘心，畢竟這裡記載了父母一輩子的辛苦，也留下了自己兒時的成長記憶。」11月24日，江蘇徐州邳州的范先生跪別老家，在門口三次向著父親遺像叩首後鎖上門離開，發布了這段跪別老宅的視頻，他說，父親已經去世，母親因病住養老院 ，兩個哥哥和自己都在外定居，「以前回家像是一個任務，如今沒有父母後感覺家不再是家」。這段視頻戳中不少網友的淚點，引起廣泛共鳴。

來源：YouTube

據九派新聞報導，范先生說，老宅約一年無人居住。父親三年前去世，媽媽患上阿茲海默症 ，情況較嚴重，生活無法自理，目前住在養老院裡。自己18歲離家上大學，在天津成家定居。兩個哥哥也已經組建了自己的小家庭，大哥在鎮上，二哥在村裡，二哥或三叔偶爾會去看看老宅。

他說，老宅是父親上世紀80年代建造的，是村子裡首個青磚瓦房，2018年他將老宅翻蓋。他磕頭的方向也是放著父親遺像的方向，父親去世後，每次離家前，都會在父親遺像前磕個頭再走。「算是一種告別和告慰，要不然我走了和誰說呢？」磕頭是在告訴父母自己又要出遠門了，如果要念叨些什麼，希望能保佑母親和後代一切平安順利。

「以前每次回家覺得像一個任務，好像過節就必須回家，離家的時候也只是覺得要出遠門工作了，那個時候不相信人間有白頭，有別離。」范先生感慨，以前每次回家，家裡父母都早早開著大門等待，把床鋪收拾得乾淨整潔，離家的時候，媽媽會叮囑他好好工作。「現在我每次回家只能自己打開家門，自己把床鋪好，走的時候自己鎖門，也沒有人送我。」

他提到，由於前段時間一直下雨，家裡發霉很嚴重，「非常心酸和難過，感覺這個家沒有父母之後也就不像是個家了。」 范先生稱，現在，他盡量每個月回去一趟，希望母親能熬過這個冬天。「希望在外的遊子都能多回家看看，其實老人老去的速度比我們想像得要快」，范先生說。

澎湃新聞評論指出，這樣的視頻之所以戳中網友的淚點，並不只是因為一個「跪別」的動作，而是它精準觸碰到了許多人心中共 同的情愫——關於故鄉、家庭與時間流逝的無力感。