查清了／許家印前妻丁玉梅 境外資產2.2億美元曝光

中國恒大董事局主席許家印（左）與前妻丁玉梅合影。（取材自微博）

香港 高等法院26日批准處於清算狀態的中國恒大集團 變更禁制令申請，允許其在澤西島、直布羅陀、加拿大及新加坡 四地，對許家印前妻丁玉梅提起司法程序，強制執行價值超2.2億美元（約人民幣15.58億元）的境外資產。

每日經濟新聞報導，香港高等法院審理查明，丁玉梅在指定司法管轄區的資產分布集中且規模龐大：加拿大皇家銀行帳戶存有1億加元（約人民幣5.03億元），嘉盛萊寶銀行新加坡有限公司銀行帳戶存有7100萬美元（約人民幣5.03億元），瑞士銀行（直布羅陀）有限公司銀行帳戶資產達5760萬美元（約人民幣4.08億元），澤西島巴克萊銀行帳戶亦有67.5萬英鎊存款（約人民幣629.8萬元），四項資產合計超2.2億美元。

今年10月，香港高等法院判決恒大清盤人為許家印家族相關資產的接管人。此前，香港高等法院已針對許家印名下資產作出全球禁制令，明確禁止其處置全球範圍內價值上限為77億美元（約人民幣550億元）的資產。

此外，香港高等法院還同意了恒大清盤人的請求，要求許家印必須向清盤人告知其所有單項價值不低於5萬港元的資產（包括但不限於以本人名義/他人名義持有、境內/境外資產），以及被禁止處置的資產是否已被出售等情況。但最終許家印未遵守上述資產披露命令。因此，恒大的清盤人在今年4月向香港高等法院申請接管許家印相關的全部資產。

據報導，此次判決源於恆大於2024年9月27日提交的「管轄權變更傳票」。根據2024年7月29日香港高等法院作出的專有禁制令及瑪瑞瓦禁制令，恒大原本僅能在中國香港、英國、開曼群島及英屬維爾京群島對丁玉梅採取法律行動。

但隨著丁玉梅在資產披露中承認其在英國、澤西島、直布羅陀、加拿大、新加坡，香港及中國內地持有多項單項價值不低於15萬英鎊的資產，恒大在中國香港及英國的律師已向資產披露誓章中列明的銀行（及其他相關方）發函，告知其香港禁制令及英國禁制令的內容，以期促使該等銀行凍結丁玉梅在其處開設的帳戶，使香港禁制令及英國禁制令得以執行。

丁玉梅一方抗辯稱，其無資產耗散意圖，恒大的申請將導致其承擔巨額跨國律師費，構成不當壓迫，且應等待其此前提出的「解除禁制令申請」判決結果。