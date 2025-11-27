羅永浩發飆 控華與華「忽悠土老闆們 」 這回網友挺他

知名營銷諮詢公司「華與華」成為羅永浩的箭靶。（羅永浩直播畫面截圖）

中國知名連鎖餐飲集團「西貝」今年9月被錘子科技董事長羅永浩爆出疑預製菜事件後，因負責其公關的華與華營銷諮詢有限公司被批翻車，西貝一度傳出恐倒閉，經公司力挽狂瀾，近日才又出現排隊人潮。不過這起風波又因華與華創始人華杉一句「西貝被算計」引來羅永浩怒懟，影射其「忽悠中國土老闆們 」，並要求其限時道歉否則公布錄音讓華與華在中國市場「消失」。這一次不少網友站在羅永浩這邊，要羅永浩揭發所謂諮詢公司涉藉高價課程欺騙企業的營銷策略。

綜合媒體報導，「羅永浩怒懟華與華創始人華杉」話題昨衝上熱搜，這源自於此前，華與華創始人華杉11月25日發文稱：「西貝是中國餐飲業的天花板，無論對顧客還是對員工，都是誠心誠意做到極致。被誘入黑白顛倒的網路羅剎國，被人算計。西貝堅持自己的華夏子弟精神，不茍且偷生，憑仁義立世」。

隨後11月26日凌晨，羅永浩轉發該微博 並連發三問：「誰誘的？誰算計了？你想幹什麼？你要是說不清楚，我就公布錄音了」。

中午，羅永浩發文怒懟回應：「西貝正在整改，這次跟西貝無關，這次是我和華杉之間的事。華杉這次再跟我私下道歉已經不管用了，必須公開道歉。今天下午6點之前，如果華杉沒有在微博公開道歉，未來中國的市場公關行業應該不會有人再記得華與華了，只記得羅與華」，並稱「我已經在網上買了華與華的全集。整天被忽悠的中國土老闆們，其實賺錢很不容易，也該有人給他們上一點營銷防詐課了」。

不過極目新聞報導，華與華此次並未在期限內發布道歉內容，被羅永浩回懟後，華與華的華杉已開啟微博一鍵防護功能，暫時無法關注和評論。

不少網友支持羅永浩，有網友稱：「這個什麼狗屁公關公司，實質是個教商家如何欺騙顧客的狗屁公司！支持羅永浩！」

華與華成立於2004年，主要經營企業形象策畫、市場營銷策畫等業務。華與華是西貝品牌顧問。

據極目新聞評論，作為企業的品牌顧問，華與華應該知道公關處理的藝術，不能沒事挑事。此次華與華突然發難，是不是因為公司形象受損，生意受到影響，來一個魚死網破死磕羅永浩？羅永浩敢公開喊出「公布錄音」，大概率有「乾貨」，情況對華與華與西貝來說，可能不妙。

企業應對網路輿論，該軟的時候要軟，該硬的時候要硬。創業不容易，需要良好的環境，更需要得力的助手。如果品牌顧問不僅沒有幫助企業展翅高飛、度過難關的能力，反而將客戶陷於不義，那無疑是在自絕後路。