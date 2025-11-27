免簽+智慧通關+逾30語種服務 外國人遊中國續升溫

我的頻道

中國新聞組／北京27日電
中國已與29個國家全面互免簽證，並對48個國家實行單方面免簽，持續加強入出境便利化措施。圖為俄羅斯遊客在吉林省琿春市一景區內參觀遊覽。（新華社）
中國已與29個國家全面互免簽證，並對48個國家實行單方面免簽，持續加強入出境便利化措施。圖為俄羅斯遊客在吉林省琿春市一景區內參觀遊覽。（新華社）

「登機前在網路上填好入境卡，通關時出示二維條碼就可以，節省了時間，智慧口岸太便利了！」11月20日上線的外國人入境卡網上填報系統，讓抵達北京大興國際機場口岸的葡萄牙旅客瑪西婭．拉凱爾感慨。

新華社報導，截至11月23日，北京口岸今年出入境人員量達到1935萬餘人次，同比增長18%，入出境外國人達578萬餘人次，同比增長超35%，其中享受免簽和臨時入境許可政策的外國人占比約60%。

同一天，廈門口岸今年出入境旅客量突破540萬人次，其中外籍旅客超過96萬人次，創同期歷史新高。位於內陸的山西大同口岸，年內出入境旅客量首次突破5萬大關，新增的俄羅斯莫斯科、南韓首爾等國際航線，讓千年古都與世界緊密相連。

「廈門口岸60%的外籍旅客通過免簽入境，相當於每三位外籍旅客就有兩位說走就走。」高崎邊檢站邊防檢查處處長沈文娟說，「免簽+郵輪」等多樣態出行方式帶動了客流攀升。

目前，中國已與29個國家實現全面互免簽證，並對48個國家實行單方面免簽，過境免簽政策也全面放寬優化，免簽「朋友圈」從歐洲延伸至拉美、中東。

11月5日起，中國新增10個機場為24小時直接過境免辦出入境邊防檢查查驗手續口岸，適用240小時過境免簽政策的入境口岸總數由60個增加至65個，吸引更多國際客商「遊中國」。多語種問候回盪在口岸大廳，中國開放的節奏已融入每個通關的瞬間。

為保障新舉措順利實施，北京邊檢總站提前開展政策宣介，在口岸內增設指引標示，張貼二維條碼，對不便操作智能設備的旅客提供多語種引導協助，一系列安排從旅客需求出發，覆蓋通關流程的各環節。

在廈門高崎國際機場入境查驗大廳，義大利遊客林娜用母語向多語種邊檢AI智能交互機提問，隨即獲得解答。「人工+智能」的多語服務模式，已覆蓋30餘種語言。大同雲岡機場邊檢通道旁，警員為抱嬰旅客、老年旅客、傷病人員等特殊群體開設「綠色通道」，提供「一對一」協助服務。

