我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港最高級別大火燒至入夜 13人葬身火海

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

留學7年 95後小伙回杭州開奔馳擺攤賣盒飯…理由曝光

中國新聞組／北京26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
小葉開奔馳擺攤賣盒飯。(取材自橙柿互動·都市快報)
小葉開奔馳擺攤賣盒飯。(取材自橙柿互動·都市快報)

近日，小紅書博主「此木加禾」因一則「在加拿大留學7年後，我為啥回杭州轉塘賣飯？」的帖子受到關注。博主小葉1996年出生，曾在加拿大完成高中與大學教育，主修電影，回中國後入職杭州一家頭部影視傳媒公司。但在連續的拍攝與剪輯工作中，他逐漸反思自己的生活方式，最終選擇離開穩定職場，開始創業與擺攤賣飯，「大家都只活一次，重要的就是體驗生活」。

來源：youtube

都市快報橙柿互動報導，小葉近日在浙江音樂學院、中國美院等地擺攤十餘天，去哪裡擺，取決於小紅書網友的互動「呼聲」。他主打奶油雞飯、茄汁肉醬雞飯、松阪肉飯，主打輕食健康路線。因具備營養學背景，加上留學期間常為同學做飯，他對產品品質頗有信心。

首日5時半開擺，不到6時便售罄。他每天限量50份，原因是電飯煲只能煮足量。許多網友從余杭、富陽專程來買，也有人帶孩子前來，有人羨慕他的外型、手藝，「也有人對我的留學經歷感興趣，說留學7年，回國就擺攤，太可惜。」小葉說。

據報導，小葉成長於浙江溫嶺，童年家境清貧，父母做建材生意、文化程度不高。他從小寄宿老師家，早早學會獨立，也喜歡做飯與看美劇，這也為後來選擇出國留學埋下了伏筆。

他初中返鄉後英語突出，中考英語150分滿分，但數學偏科，就30分。「這個成績在浙江，很難走高考升學路線。」因為愛看美劇，小葉對北美國家充滿興趣，他和爸媽說想出國。那年小葉17歲，他父母生意已有起色，也就他一個孩子，很支持。

他先就讀加拿大哥倫比亞學院，後進入約克大學學電影。留學期間全年花費約50萬元(人民幣，下同)，他透過轉租房間、在超市打工、節日做青團月餅、經營社區團購等方式勤工儉學。

報導指出，2020年回中國後，父母期望他考公，但小葉明確表示想創業。進入影視公司後，雖待遇與環境不錯，他仍覺得工作重複、制度嚴格，不適合自己，八個月後離職。

他曾在義烏開直播賣首飾，一晚能有上萬利潤，一年賺了數十萬元，也曾投入線香項目但效果不如預期。小葉同時運營多個社交帳號，做數碼測評帶貨，形成一定被動收入。

對於頻繁創業與如今「開著奔馳轎車擺攤賣飯」，小葉表示，家鄉溫嶺的商業氛圍、父母白手起家的經歷以及留學時的獨立生活，都讓他習慣「用雙腳探索」。在加拿大，他的教授課餘也會擺攤，讓他不以此為恥。「留學與工作不只是為了更體面的賺錢方式，而是讓我能自由選擇人生。」他說。

對外界質疑，他坦言理解，但更重視真實生活與多元體驗。「人生沒畫上句號之前，無妨給自己更多逗號。」他希望未來從擺攤延伸至自有品牌，也在籌備短片，期待明年能在電影節亮相。「努力向上，並在過程中體驗生活，這就是我想要的。」

小葉在加拿大留學7年。(取材自橙柿互動·都市快報)
小葉在加拿大留學7年。(取材自橙柿互動·都市快報)
小葉擺攤賣盒飯。(取材自橙柿互動·都市快報)
小葉擺攤賣盒飯。(取材自橙柿互動·都市快報)

加拿大 美劇 小紅書

上一則

火光照夜空…香港大埔宏福苑陷火海傳爆炸聲 已釀12死、16傷

下一則

香港最高級別大火燒至入夜 13人葬身火海

延伸閱讀

跨越百年…魯迅毛背心穿搭 又掀小紅書風潮

跨越百年…魯迅毛背心穿搭 又掀小紅書風潮
加拿大推出「快速通道」挖矽谷H-1B頂尖人才

加拿大推出「快速通道」挖矽谷H-1B頂尖人才
魯迅「紫色毛背心」跨越百年 又成小紅書爆款

魯迅「紫色毛背心」跨越百年 又成小紅書爆款
中日外交戰延燒 分析：明年4月報名留日華生恐減7成

中日外交戰延燒 分析：明年4月報名留日華生恐減7成

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
山東隊球員張子宇（右）面臨無球可打。（新華社）

2米26「女姚明」成燙手山芋？ 遇攔路虎恐無球可打

2025-11-23 07:30

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決