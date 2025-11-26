留學7年 95後小伙回杭州開奔馳擺攤賣盒飯…理由曝光

小葉開奔馳擺攤賣盒飯。(取材自橙柿互動·都市快報)

近日，小紅書 博主「此木加禾」因一則「在加拿大 留學7年後，我為啥回杭州轉塘賣飯？」的帖子受到關注。博主小葉1996年出生，曾在加拿大完成高中與大學教育，主修電影，回中國後入職杭州一家頭部影視傳媒公司。但在連續的拍攝與剪輯工作中，他逐漸反思自己的生活方式，最終選擇離開穩定職場，開始創業與擺攤賣飯，「大家都只活一次，重要的就是體驗生活」。

都市快報橙柿互動報導，小葉近日在浙江音樂學院、中國美院等地擺攤十餘天，去哪裡擺，取決於小紅書網友的互動「呼聲」。他主打奶油雞飯、茄汁肉醬雞飯、松阪肉飯，主打輕食健康路線。因具備營養學背景，加上留學期間常為同學做飯，他對產品品質頗有信心。

首日5時半開擺，不到6時便售罄。他每天限量50份，原因是電飯煲只能煮足量。許多網友從余杭、富陽專程來買，也有人帶孩子前來，有人羨慕他的外型、手藝，「也有人對我的留學經歷感興趣，說留學7年，回國就擺攤，太可惜。」小葉說。

據報導，小葉成長於浙江溫嶺，童年家境清貧，父母做建材生意、文化程度不高。他從小寄宿老師家，早早學會獨立，也喜歡做飯與看美劇 ，這也為後來選擇出國留學埋下了伏筆。

他初中返鄉後英語突出，中考英語150分滿分，但數學偏科，就30分。「這個成績在浙江，很難走高考升學路線。」因為愛看美劇，小葉對北美國家充滿興趣，他和爸媽說想出國。那年小葉17歲，他父母生意已有起色，也就他一個孩子，很支持。

他先就讀加拿大哥倫比亞學院，後進入約克大學學電影。留學期間全年花費約50萬元(人民幣，下同)，他透過轉租房間、在超市打工、節日做青團月餅、經營社區團購等方式勤工儉學。

報導指出，2020年回中國後，父母期望他考公，但小葉明確表示想創業。進入影視公司後，雖待遇與環境不錯，他仍覺得工作重複、制度嚴格，不適合自己，八個月後離職。

他曾在義烏開直播賣首飾，一晚能有上萬利潤，一年賺了數十萬元，也曾投入線香項目但效果不如預期。小葉同時運營多個社交帳號，做數碼測評帶貨，形成一定被動收入。

對於頻繁創業與如今「開著奔馳轎車擺攤賣飯」，小葉表示，家鄉溫嶺的商業氛圍、父母白手起家的經歷以及留學時的獨立生活，都讓他習慣「用雙腳探索」。在加拿大，他的教授課餘也會擺攤，讓他不以此為恥。「留學與工作不只是為了更體面的賺錢方式，而是讓我能自由選擇人生。」他說。