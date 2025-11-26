我的頻道

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

難度極高…神20舷窗若在軌修補成功 將是人類史上首次

中國新聞組／北京26日電
神舟22號飛船與空間站組合體交會對接。（新華社）
神舟20號載人飛船在軌停泊期間，舷窗玻璃疑似遭太空微小碎片撞擊出現細微裂紋。目前，神舟20號飛船仍停靠在空間站。專家表示，由於從外部修補的難度較大，將在軌從飛船內部對神20飛船舷窗進行修補。據悉，若修補成功，將是人類首次實現載人太空船舷窗在軌修復。

綜合央視新聞、大公報等報導，專家在新聞直播中表示，對於神舟20號舷窗玻璃損壞的情況，此前已通過航天員在艙內拍照，以及空間站機械臂在外部進行拍照檢查對比。地面就此得出判斷，飛船已不滿足航天員安全返回的條件。

後續，神舟21號乘組將利用出艙的機會，對舷窗進行再次拍攝，並將相應數據傳回地面進行分析。雖然，神舟20號舷窗出現細微裂紋，但目前運行狀態平穩。

先前網傳舷窗玻璃「裂紋自癒技術」不實，實為人工修補。據了解，舷窗為外層防熱、中層承壓、內層密封3層覆合結構，艙外維修風險高，只能從內部操作。

中國航天科技集團專家鄭偉也表示，從艙外維修舷窗玻璃的難度很大。不能把舷窗玻璃拆下來，因為那樣風險更大，只能在現有的基礎上，從飛船內部進行修補。此次，神舟22號攜帶的專用處置裝置，支持航天員填充耐高溫密封材料進行內部補強。修補後雖無法保百分百載人安全，但科研人員有信心，神舟20號能夠安全載貨返回。

若修補成功，將是人類首次實現載人太空船舷窗在軌修復，為月球、火星任務累積遠距維修經驗。

太空 火星

曾操作機械手臂縫葡萄…華為天才少年「稚暉君」成公司老董

神22成功升空 首次應急救援 任務標識「TGYJ1」惹關注

