浙90後賣1杯45元的「鴨頭咖啡」 嘗鮮客這樣評價…

中國新聞組／北京26日電
浙江90後咖啡老板推出「鴨頭咖啡」火了。（取材自潮新聞）
浙江90後咖啡老板推出「鴨頭咖啡」火了。（取材自潮新聞）

「先蘸著吃，吃完了用鴨頭攪咖啡，然後一口鴨頭一口咖啡。」浙江衢州一咖啡館推出人民幣45元（約6.3美元）一杯的「鴨頭咖啡」火了，不少人都驚異於這腦洞大開的搭配，紛紛表示想要試試味道，也有率先嘗鮮的消費者評價：「比想像中要好喝」。

極目新聞報導，「90後」阿澤是這家咖啡店的老闆，他因為愛情放棄了在上海的工作，來到了女朋友的家鄉衢州，兩人一起開了「Obsess咖啡館」。Obsess的意思是迷戀，咖啡館的名字寓意兩人美好的愛情。

報導指出，「我們平常賣創意咖啡比較多，也嘗試過很多不同口味。」阿澤表示，在推出「鴨頭咖啡」之前，店裡上線過檸檬酸和桃味甜咖啡等，收獲不少好評。附近一個園區要舉辦市集，邀請他們前去出攤。「我們就想著要帶點不同的東西過去，後來決定要做一杯涵蓋酸甜苦辣人生四味的咖啡。」

據報導，阿澤說：「酸甜苦都比較好找，只有辣味我們想了很久，青椒、花椒都試過，最後融合在一起味道不是很理想，而且市面上也比較普通。因為平常比較喜歡吃鴨頭，加上衢州盛產鴨頭，後來就靈機一動，看能不能把鴨頭和咖啡融合在一起。」

鴨頭咖啡上線後，阿澤專門為它設計了一張主題為「跨界」的海報，上面寫著：「一杯囊括了酸甜苦辣人生四味的跨界，敬自己，跨界沒什麼可怕的，好比換了雙新鞋，一開始不適應，但是走下來，就走出了一條新路。」

消費者溫表示，「剛聽說鴨頭咖啡，覺得味道會比較怪——這兩樣東西怎麼能放到一起？忍不住嘗了一下，發現味道還是不錯的，和平常喝到的咖啡完全不一樣。」

報導說，有不少網友為這杯咖啡點讚，「好喝，藍莓醬打底，咖啡有柑橘調很清新，鴨頭甜辣口，愈啃愈辣，酸甜苦辣都有了」、「很有衢州特色，雖然獵奇但味道其實不錯」。

