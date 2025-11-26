平陸運河青年樞紐 迎近千噸閘門 德陽展「智造」實力

我的頻道

中國新聞組／綜合報導
平陸運河青年樞紐效果圖。 本報德陽傳真【作者：羅印冲，日期：2025-11-26，數位典藏序號：20251125100536898】
近日，在四川省德陽市，一輛載著長達35公尺、單扇重近千噸的「巨無霸」船閘檢修閘門的超長貨車，緩緩駛出東方水利智慧科技股份有限公司（簡稱東方水利）基地，駛往西部陸海新通道（平陸）運河青年樞紐的工地。

平陸運河是中國西部陸海新通道骨幹工程，起於廣西南寧橫州市西津庫區平塘江口，經過欽州靈山縣陸屋鎮沿欽江入北部灣，全長134.2公里，可通航5000噸級船舶。

專案於2022年8月開工建設，計畫明年底主體建成。此次發運的是平陸運河青年樞紐船閘上下閘首檢修閘門各1扇，均為結構龐大的「巨無霸」級裝備。

其中，上閘首檢修閘門由5節疊梁門組成，孔口寬34公尺、高10公尺，設計水頭8.70公尺，整扇門體重達396.72噸；下閘首檢修閘門由13節疊梁門構成，孔口寬34公尺、高22公尺，設計水頭20.77公尺，總重量高達974.39噸。千噸級的體量與複雜的結構設計，使其成為中國水利航運領域的標誌性裝備。

去年8月，東方水利承擔起該閘門的研製重任，組建專項攻堅團隊，創新研發移動式步進加工機器人等專用設備，率先應用重型裝備數位化3D裝配技術，以科技賦能破解超大型構件製造難題，展現了「德陽智造」的實力。

