杏運常在、喜柿連連…京城「溫暖」文創 把秋色帶回家

中國新聞組／綜合報導
妙應寺白塔推出的四時白塔流沙浮雕冰箱貼·秋季款。 （記者羅印冲╱攝影）
妙應寺白塔推出的四時白塔流沙浮雕冰箱貼·秋季款。 （記者羅印冲╱攝影）

北京五塔寺的銀杏和柿子變成了毛絨玩具，萬壽寺後花園的秋景、妙應寺白塔周邊的「煙火氣」都能放進掌心。京城博物館最近推出一批秋季文創，方便市民遊客把「最美秋天」帶回家。而這種按季節紮堆上新文創的節奏，逐漸成為京城許多博物館的常態。

位於五塔寺的北京石刻藝術博物館推出的秋季限定文創，將鏡頭定格在院內的古銀杏樹和柿子樹上。兩款毛絨玩偶分別是銀杏葉造型的「杏運常在」、柿子造型的「喜柿連連」，以此送上溫暖的秋日祝福。

「溫暖」是今年秋季博物館文創的最大特點。位於萬壽寺的北京藝術博物館，將萬壽寺後花園的景色層層定格：背景是西洋門、無量壽佛殿等古建築，中景是乾隆御碑亭，前景是一棵古銀杏樹。翻飛的金葉中，專門加入了兩隻小貓嬉戲的形象，為畫面添一抹靈動。博物館的文創像是一部「連續劇」，小貓已經成為該館的明星IP。比如春天上架的玉蘭花冰箱貼，就將小貓、玉蘭花、古建紅牆放進三層立體手繪插畫場景。

700餘歲的妙應寺白塔也有秋季限定款。其推出的四時白塔流沙浮雕冰箱貼，展現白塔隨季節變化的經典景致。還有一套迷你畫展冰箱貼，以原創手繪插畫的形式描繪白塔與胡同的煙火氣。

北京古代建築博物館和老字型大小聯名設計先農壇八珍糕、中國國家博物館在初秋推出孝端皇后鳳冠餅乾、故宮角樓咖啡用環保竹纖維材質打造「染秋環保咖啡杯」等，「有滋味」的博物館文創，不斷點燃市民遊客的觀展和消費熱情。

咖啡 故宮

