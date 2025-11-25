模特脖子有斷層？網店用AI生成女裝視頻 詭異畫面嚇人

某女裝店的商品詳情頁使用疑似AI生成的模特試穿視頻，模特轉身時頭部與脖子銜接處出現明顯斷層。（取材自微博）

近日有網友在社交平台發帖稱，自己在網購時，發現某女裝店的商品詳情頁使用疑似AI 生成的模特試穿視頻。該網友指出，視頻中的模特外觀逼真，但在轉身時頭部與脖子銜接處出現明顯斷層。相關視頻曝光後，不少網友直呼「被嚇到」，也有人認為AI視頻無法反映衣服原本的材質和版型。

九派新聞報導，涉事女裝店客服證實，詳情頁上的模特圖片為實拍，但視頻是根據圖片由AI生成，「因為上品需要視頻，我們沒有拍，只能用AI動圖效果，商品請以圖片為準。」針對AI效果可能影響展示的質疑，客服表示會將意見反饋上級，並稱「AI還是不能代替人類」。

該店所屬購物平台客服則表示，若AI使用不損害消費者權益，平台可接受；但若造成誤導或不適，則屬不允許範圍。消費者可依「誇大宣傳產品功效」或「屬性信息不一致」等理由舉報，平台將核實處理，對違規商家進行懲處或扣分，並要求整改。

據報導，對於AI模特視頻的接受度，不同消費者看法不一。來自北京的陳女士表示，她不排斥AI試穿視頻，因很多商家的展示本就缺乏參考性，例如盜圖、貨不對板或刻意擺拍。她強調自己購物時主要依賴買家秀，「商家用AI可以，但至少要專業，不要出現很詭異的畫面。」

來自哈爾濱、熱中穿搭的唐女士則認為，目前AI技術尚不成熟，視頻失真甚至「嚇人」。她表示若未來技術能根據用戶身高、體重、尺碼生成更貼合的試穿效果，將更具實用性，「那樣才是我需要的AI視頻。」

近來，類似事件並非個案。22日就有網友吐槽淘寶 某店鋪使用的AI模特視頻怪異：模特臉部僵硬不動，身體轉到背面時呈現的卻仍是正面，讓網友直呼非常嚇人，「動作一點也不流暢，很詭異」、「不會購買使用AI模特的店家」，還有人認為「衣服大概率包貨不對板的」。

對此，該淘寶店在被「讀秒財經」詢問時回應稱，視頻由自家模特實拍照生成AI內容，目前已刪除。店家表示，刪除原因是遭到大量網友批評，並稱「不是有意的，是運營沒注意到細節」。

隨著愈來愈多商家採用AI輔助展示商品，其真實性、準確度與消費體驗成為各方關注焦點。平台則強調，如AI影響消費決策或造成誤導，將進行相應處置。