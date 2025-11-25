重慶健美賽混入「小胖子」 眾人憋笑…他的女朋友表態

健美比賽混入一個「小胖子」。(取材自極目新聞)

重慶永川區23日舉辦首屆青年健身健美公開賽，比賽中，一名身形圓潤、肚子突出的「小胖子」選手，因與其他肌肉線條明顯的健美選手形成強烈反差，引發網友討論。多段現場視頻顯示，該選手在台上笑容滿面，動作略顯生疏，擺姿勢時常依樣學樣，令台下觀眾及部分選手嘴角忍不住上揚。網友紛紛調侃他是「練膽子的」、「來掙學分的」，相關話題迅速登上熱搜。

來源：youtube

極目新聞報導，比賽全稱為「首屆永川區青年健身健美公開賽暨大中專（院）校『運動超模』選拔賽」，由重慶城市科技學院承辦，美嘉游泳健身等機構協辦。由於比賽規模較小，門檻限制不高，吸引不少選手自由報名。重慶城市科技學院相關人員表示，確有承辦該賽事，但對細節不甚了解。

協辦方美嘉游泳健身的工作人員則透露，走紅的39號選手並非學生，而是其健身館的管理人員及好友，「不是為了學分上台，只是自願參賽」。他在小組賽第一輪便被淘汰。

據報導，當事人陳豪24日受訪表示，他今年28歲，從事健身行業9年，主要做管理工作，這些年斷續鍛鍊，但飲食控制不佳、訓練量也不足，導致身材走樣。他身高1.65米，體重曾從135斤增至175斤。他入行快十年了，之前得知這次有個比賽的機會，他就想著上台去展示展示自己。原打算讓朋友拍些紀錄影像，不料朋友直接上傳社交平台，意外走紅。

對於網友調侃他像「上午辦卡下午就上台」、「塗油像烤乳豬」等言論，陳豪表示心態良好，並不生氣，反倒覺得大家「很有才」。他也坦言比賽時確實不會專業健美姿勢，只能現場觀察其他選手跟著做，因此看起來有些笨拙。他的女朋友看到影片後也表示支持，覺得他的表現十分搞笑。