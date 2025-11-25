廣東老翁車禍住院 3個月後「自身因素」死亡 司機仍判刑

95歲老翁車禍住院三個月，後因自身因素去世，司機仍被判刑。（監控畫面截圖）

廣東一名95歲老翁車禍住院三個月去世，鑒定稱自身因素係主因；司機仍被判刑一年兩個月不斷申訴。目前該案已出現轉機，廣東省高院 認為量刑明顯不當將再審。

大風新聞報導，闖禍司機梁某清今年60歲，家住廣東省陽江市江城區某小區。兒子梁先生說，父親是名貨車司機，事發時在幫林姓女車主開輕型廂式貨車。

梁先生表示，事發2023年2月21日下午4時30分左右，當時他父親為維修那輛輕型廂式貨車的打氧機前往附近輝源鋼箱廠，但該廠無法維修，父親便駕車離開，後來倒車時碰撞一名老翁。經診斷，老翁右足多發跖骨骨折、左側顴弓骨折、左側第5-7肋骨骨折、雙肺肺挫傷、全身多處軟組織挫擦傷等。

沒料到的是，同年5月22日晚11時左右，老翁突然出現心跳、呼吸停止，心電監護呈一直線。

病歷顯示，醫護人員立即予心臟按壓、靜推腎上腺素、阿托品等搶救治療，並與家屬電話溝通，「家屬不同意氣管插管等有創操作」，持續搶救後，老人一直未恢復自主心跳、呼吸，雙側瞳孔直徑散大到邊，對光反射均消失，大動脈搏動消失，「患者家屬放棄繼續搶救，宣告死亡，死亡原因係呼吸心跳驟停。」

同年10月13日，鑒定中心出具鑒定意見稱，自身因素是導致黃老翁死亡的主要原因，交通事故所致的損傷是次要因素。

2024年9月，黃老翁的兒子和女兒將梁某清和車主林某以及保險 公司告上法庭。2025年2月25日，陽江市江城區法院一審宣判稱，保險公司總共賠償黃老翁子女60.2萬餘元（人民幣，下同，約8.48萬美元），其中包括死亡賠償金29.6535萬元以及精神損害撫慰金8萬元。

2024年9月29日，江城區檢察院指控梁某清犯交通肇事罪，向江城區法院提起公訴，稱梁某清違反交通運輸管理法規，發生重大事故，致一人死亡，負事故全部責任。同時還稱，梁某清犯罪後自動投案，如實供述自己的罪行，係自首，可以從輕或減輕處罰，建議法院以交通肇事罪判處有期徒刑一年兩個月。

同年11月25日，陽江市江城區法院一審宣判稱，梁某清犯交通肇事罪判處有期徒刑一年兩個月。

梁某清不服，上訴至陽江市中級法院，該法院終審裁定稱「駁回上訴，維持原判」。

「後來我們向陽江市中級法院提出申訴，也被駁回。」梁先生說，緊接著他們以交通事故是造成被害人死亡的次要原因，保險公司已將賠償款賠付到位等為由，向廣東省高院提出申訴。

「鑒定表明自身因素是導致95歲老翁死亡的主要原因，車禍損傷僅是次要因素。」梁先生質疑說，「對方家人還獲賠一筆錢，我父親為啥還被判一年兩個月？」