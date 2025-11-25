嫌社區流浪貓愈來愈多 廣東男持弓射殺 還提醒物業清屍

男子用弓箭射殺流浪貓。（取材自大風新聞）

廣東揭陽普寧市流沙鎮的帝景城小區，近日出現一名業主嫌社區流浪貓愈來愈多，竟拿著弓箭在小區射貓，引起小區業主憤怒。

大風新聞報導，網友近日曝光的這起弓箭射殺流浪貓事件引發廣泛關注，網友對那些倒在涉事男子箭下的小貓深表同情，同時譴責男子對小貓做出的傷害行為。

網傳視頻顯示，夜色中，一身著深色衣服的年輕男子手持弓箭輕聲行走在小區小道上，兩側是綠化帶，男子隨後張弓搭箭射向草叢。此時，視頻中有一名女子質問男子在幹啥，男子未做回答，傲然緩步離開。而其他多段視頻和圖片，記錄了被射中小貓的慘狀以及愛心業主找來寵物 醫生救治小貓的過程。小貓有的被射中皮肉，有的直接貫穿腹部。

此事的發生讓小區業主們炸了鍋，「小區裡有好多養貓的業主，甚至有專門照顧流浪貓的業主。」大家難以理解這人的行為目的，除了同情遇害小貓外，更擔憂小區安全，「他射貓的時候如果目標區域剛好有人路過被誤傷怎麼辦？」

有小區業主表示，業主群中流傳的說法是，射貓的是某棟樓一樓業主，在一樓花園內養有一隻大型犬，只要有人通過，該犬就會吠叫，且因未拴繩甚至撲撞圍牆驚嚇路過業主，曾被指責並遭到投訴，「他傷害貓可能跟這有關，但具體原因不清楚……實在不可思議。」事發後，有不少業主報警，警方介入調查。

據報導，「光我知道的就有七、八隻，有的沒救過來。」小區一名業主生氣地講述了事件的經過。「那人好像幾乎不太在群裡說話，22號那天晚上，我看到他第一次在群裡發言。」這位業主表示，那晚有業主在群裡說了有關小區寵物狗亂叫或者遛狗不繫安全繩的現象後，涉事男子突然發言稱「野貓怎麼愈來愈多？處理不了，我可起殺心了」，然後@物業經理，提醒「大後天麻煩跟保潔說下清理一下屍體」。這位業主表示，此人應該是剛在群裡發完言就出去付諸行動，因為幾十分鐘後就有其他業主在群裡發言指責他拿著弓箭在小區射貓。