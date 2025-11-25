河南20歲實習男主播太帥了 網友驚：這不是張凌赫嗎？

蘭欽元濃眉大眼，被讚「文科狀元臉」。(視頻截圖)

河南 衛視旗下大象新聞近日推出一位新人男主播，名為蘭欽元，憑藉一張「文科狀元臉」和實習主播經歷意外暴紅。他在互聯網上發出一條口播視頻，點讚數直接破10萬，人氣不容小覷。

年僅20歲的蘭欽元還在上海戲劇學院就讀播音主持專業，他今年8月在大象新聞擔任實習主播，首次登場就在網路上一鳴驚人，一條22秒的口播視頻，點讚數達到了驚人的50幾萬，遠超過其他主播的視頻。許多人看了留言「好久沒有看新聞，現在的主播都這麼帥嗎？」、「這不是河南張凌赫嗎？」、「播啥一句沒有聽到，全看臉了」、「第一次除了央視新聞外認真看完一條新聞」。

▲ 影片來源：TikTok@hnt_0103（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

除了外貌，也有人稱讚蘭欽元「字正腔圓，口條清晰」，在鏡頭前展現出從容篤定的樣子。他在實習期間以邏輯清晰的採訪風格及紮實文字功底，得到了同事和領導的一致認可，也被讚「待人謙和有禮」。他已於8月17日結束實習。

許多觀眾也熱情表達對他的喜愛和支持，形容他的專業表現結合少年感，是「腹有詩書的優雅」。而他擁有一張「文科小生臉」，眉眼清俊，鼻子高，自帶一股書卷氣質，其謙和不張揚的外形，是他最吸引人的地方。面對鏡頭他不緊張、不卡詞，既有少年人的清爽感，又兼具成熟主播的沉穩。

河南衛視旗下大象新聞推出一位新人男主播蘭欽元，因長相俊秀而暴紅。(視頻截圖)

還有人希望他進入演藝圈，不過，蘭欽元目前沒有入行的想法，他結束實習後回到了上戲繼續讀書。

蘭欽元是河南人，18歲時以全國播音第19名的優異成績考入了上海戲劇學院。盡管人氣高漲，他至今沒有微博 。

河南衛視旗下大象新聞推出一位新人男主播蘭欽元，憑藉一張「文科狀元臉」暴紅。(視頻截圖)

事實上，有許多主播都來自河南。例如在央視工作的任魯豫來自河南新鄉；大氣明媚的央視主播海霞，生於河南鄭州 ；來自河南周口的尹頌，2019年參加央視舉辦的主持人大賽，因能力和外表，他得到央視的青睞，隔年就上央視春晚。