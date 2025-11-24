開封「武俠版迪士尼」暴紅 今年營收已破10億 賣點在哪？

萬歲山武俠城10個月營收突破10.68億人民幣，被譽為「武俠版迪士尼」。（取材自大河報）

河南 開封萬歲山武俠城景區2025年的經營表現持續走高；截至10月31日，景區入園人次突破1700萬（含三日無限次入園），綜合收入達10.68億元（人民幣，下同，約1.5億美元），距離年初與合作方訂下的11億元「對賭目標」僅差一步。景區工作人員王女士表示，依照目前趨勢，「年底有望達到12億至12.5億元收入」。

大河報報導，這場引發文旅圈關注的「對賭」始於今年初。萬歲山武俠城與錦上添花文旅集團簽訂合作協議，約定若景區2025年總營收達11億元，將向對方支付設計費；若未達標，合作方分文不取。如今距年底尚有兩個月，景區收入已突破10.68億元，對賭結果幾乎已定。

亮眼數據背後，是客流量的爆發。2025年上半年，景區入園人次達1024.2萬，同比增長239.33%；綜合營收達6.04億元，同比增長162%。截至10月底，全年入園人次及收入同比分別增長147.04%、139.35%。

在競爭日益激烈的文旅市場中，「武俠版迪士尼 」萬歲山的突出表現，被認為與其「高密度內容供給」策略密切相關。雖然缺乏名山大川等自然資源，景區卻以大量演出與NPC（非玩家角色）互動打造沉浸式體驗。園區內共有約3000名在職演員，其中NPC約1500人，每日互動超過2000場。遊客不僅觀看表演，更被設計為劇情的參與者。

萬歲山武俠城園區內的NPC高達1500人，每日NPC互動超2000場，讓遊客不再是旁觀者，而是劇情中的「主角」。（取材自大河報）

景區採「三日無限次入園」制度，百元門票內含每日超3000場演出；從爆破特技類「三打祝家莊」到深受年輕遊客歡迎的「王婆說媒」、非遺「打鐵花」與「江湖音樂節」，種類繁多，話題不斷。相關內容在社交平台播放量累計突破百億，調查顯示98%遊客認為「體驗遠超票價」。

景區也因「銀票玩法」而火爆。遊客與NPC互動可獲得銀票，用於兌換禮品，延長停留時間至八小時以上。「銀票攻略」與「NPC彩蛋」等內容廣泛在社交平台自發傳播，吸引遊客多次回訪。

萬歲山武俠城設計「銀票」制度，讓遊客增加在園區遊玩的時間。（取材自大河報）

萬歲山也因「平價」獲得不少正面評價。景區明確要求園內餐飲、文創與漢服租賃等價格與市區接近，並採取明碼標價，標註配料、克重與生產日期，提升消費透明度。

此外，三日暢玩模式也推動更多遊客留宿開封，帶動餐飲、住宿與交通需求，形成景區與城市共同受益的局面。

業內人士認為，「武俠版迪士尼」萬歲山的成功展示文旅產業從「靠資源」向「靠運營」的轉變。其以高密度內容、沉浸式互動和高性價比產品獲得年輕遊客青睞，為傳統景區轉型提供新的參考方向。