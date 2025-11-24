中大容量全固態電池續航千里 廣汽首條產線小量產

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
據報中國已建成首條大容量全固態電池產線，目前正在小量測試生產，產線由廣汽集團建成，計畫2026年可以進行小批量的裝車實驗，2027年到2030年逐步進行批量生產，顯示全固態電池面世腳步越來越近。

央視報導，廣汽集團產線已在行業內率先具備了60安時以上車規級全固態電池的批量量產條件。廣汽集團平台技術研究院新能源動力研發負責人祁宏鐘表示，現在開發的全固態電池的能量密度，比現有的電池能量密度高了接近一倍，500公里以上續航的車使用後將達到1000公里以上的續航。

全固態電池的發展備受電池業界關注，因為和傳統鋰離子電池相比，全固態電池最大的優勢在於裡面沒有任何液體，而是全固態物質，可讓未來的新能源汽車跑得更遠，更加安全。傳統的濕法工藝，面容量不到五個毫安時每平方釐公尺，現在最高可以做到7.7毫安時每平方釐公尺。

廣汽集團董事長馮興亞此前在2025第23屆廣州國際汽車展覽會上透露，廣汽全固態電池中試產線已經建成試產，向小批量裝車搭載的目標邁出了關鍵一步。廣汽集團日前在互動平台回答投資者問題時表示，已初步打通全固態電池全流程製造工藝，預計2026年搭載於昊鉑車型。

中國電池巨頭寧德時代18日在投資者互動平台回覆提問稱，公司在全固態電池上持續堅定投入，技術處於行業領先水平，2027年有望實現小批量生產。

寧德時代董事長曾毓群12日在世界動力電池大會上說，寧德時代在全固態電池的研究和產業化進度處於全球前列，為寧德時代在年內第三次公開確認其全固態電池的產業化進程。且該公司在接受機構調研時指出，公司的全固態電池研發項目目前處於四分的水平，目標是到2027年達到七-八分的水平，實現小批量生產。

隨著全固態電池研發持續推進，中國多個機構也做出前景預測：財信證券研報稱，預計到2030年，全球固態電池出貨量將達到614.1GWh，市場規模將超過人民幣2500億元（約351.8億美元）。西部證券認為，2026年行業將迎來中試線落地的高峰期，2027年有望開啟小規模裝車的商業化進程，最終在2030年前實現百GWh級市場規模。

然而，雖然市場持續炒熱固態電池議題，產業一線的聲音卻異常冷靜，華夏時報引述多位動力電池企業和車企高管表示，全固態電池真正實現規模化裝車最早也要到2030年以後。在這之前，行業技術主戰場仍是半固態的商業化落地與液態電池的持續優化。

