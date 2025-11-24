眉山偷甘蔗暴火 萬名遊客瘋當小偷 老闆累壞求饒「別再來了」

我的頻道

中國新聞組／北京24日電
大批遊客到場「偷甘蔗」。（取材自封面新聞）
大批遊客到場「偷甘蔗」。(取材自封面新聞)

「站住！逮捕！」四川眉山的一處甘蔗田，漆黑的夜裡，手電筒的光照在「偷甘蔗」的人身上，種植戶牽著狗邊喊邊追，所有人四處奔逃，卻笑聲一片——原來這是一場「自助偷甘蔗」的活動，還被網友戲稱為「甘蔗地爆改密室逃脫」。

綜合大風新聞、封面新聞等媒體報導，近日甘蔗地老闆童鵬飛的真人版偷甘蔗遊戲走紅，遊客可體驗「自助偷甘蔗」，現場還設有NPC和小狗巡邏，緊張又刺激的體驗引來數萬遊客打卡，數畝甘蔗田一晚被摘空，老闆童鵬飛不得不高聲勸退，讓顧客發朋友圈「吐槽」這裡不好玩，呼籲大家別再來了。

童鵬飛在四川眉山市的一個村裡種了150畝青皮甘蔗和水果甘蔗，可批發也可自助採摘，有網友在他的社群帳號評論區稱「偷起才巴適」，讓童鵬飛突發奇想推出「自助偷甘蔗」活動：9.9元（人民幣，下同，約1.4美元）一根，如果被「逮捕到」，則收費15.9元一根。

童鵬飛的甘蔗田。（取材自封面新聞）
童鵬飛的甘蔗田。(取材自封面新聞)
童鵬飛帶狗巡邏。（視頻截圖）
童鵬飛帶狗巡邏。(視頻截圖)

一開始「抓捕」效果低，有一晚來了30多批「小偷」，只抓到兩、三批，甚至有遊客帶甘蔗走的時候嘲諷：「你們抓人效率太低了，汗都沒出就偷到了。」為增加追逐感，童鵬飛除了人以外還有小狗充當NPC，更升級熱成像儀，24小時營業。後來有網友自願參加當NPC，甚至連被抓到的遊客也自動「轉職」幫忙抓小偷，愈來愈多人在網路上分享視頻，把偷甘蔗遊戲變得更加熱鬧。

童鵬飛表示，目前每天來當「小偷」的遊客已突破1000人，還有人希望能在遊戲中加入劇情。童鵬飛坦言，偷甘蔗模式開始營運後，日銷售額大幅增加，多的時候近萬元，銷售模式也從批發變為「批發+零售」。

鴻化村村委主任竇珊梅說，「村裡很多年沒見過這麼熱鬧的場面，22日晚12時後，還有遊客陸陸續續來，人山人海」。為保障活動有序推進，當地多方力量已介入，鴻化村派工作人員疏導群眾、進行保全工作，當地交警到場維持交通秩序。目前活動規則也在動態調整，原本的差異化收費改成「無論是否被抓，甘蔗統一一根9.9元」，原因是「NPC和狗都忙不過來，根本顧不上區分」。

童鵬飛（左）在他的甘蔗地裡。（取材自封面新聞）
童鵬飛(左)在他的甘蔗地裡。(取材自封面新聞)

然而這場暴火的鄉村體驗活動，在吸引數萬遊客打卡後，陷入「虧本運營」的困境，童鵬飛累到一天只睡1、2個小時，精神狀態也從最初的興奮轉為疲憊。

由於夜晚前來體驗的遊客過多，童鵬飛不得不採用「勸退」方式，讓顧客發朋友圈「吐槽」這裡不好玩，呼籲遊客別再來了。

