「圍獵」彜族婦…數十遊客涼山列車上猛拍照 網轟沒素質

涼山公益列車上眾多遊客圍堵拍攝彜族老人。(取材自瀟湘晨報)

近日有中國網友在社交平台上發文，稱在四川涼山彜族自治州成昆鐵路5633次列車上，有一群遊客「圍堵」座位上一名彜族老婦，用相機對她拍照；即便被拍攝者表達出不願意，這群人仍不停手，列車員經過也未制止。該名網友感到憤怒，並在網路上發文，呼籲停止以「記錄」為名的傷害。

瀟湘晨報報導，發文網友劉女士（化姓）表示，18日當天，她乘坐5633次列車從普雄鎮普雄站上車，這趟列車很有名氣，吸引了很多攝影愛好者。劉女士看到一隊有二、三十人的中老年旅行團，每個人人手一台相機，上車後就開始到處拍照。劉女士說，她自己在車上也會拍照，但這群遊客給人一種很不禮貌的感覺，拍攝人物時不事先溝通，不徵得對方同意，還不顧對方的感受。

從劉女士發文中的照片可看到，這群遊客圍攻拍攝一名穿著特色服飾的當地阿婆，看著年紀比較大。劉女士當時聽到阿婆嘀咕「怎麼一直在拍？還在拍？」表現出一定的不適感，不過沒有明確拒絕。

另外一名背著背簍的阿婆，在遭到遊客「圍堵」拍攝時，把臉轉過去並遮起來說「不要拍」，但這群遊客繼續拍攝，甚至還有人開閃光燈。劉女士氣憤地說，「他們就逮著當地人語言不通，又不會強硬拒絕，肆意妄為。」

劉女士說，在這群遊客肆意拍攝期間，有列車員從旁經過，還調侃「你們這些長槍短炮」，並沒有出面制止。

劉女士的發文在網路上引發熱烈討論，有網友直言「社會最缺乏的就是尊重」、「中國人富起來了，卻丟掉了基本素質」、「難道這些人不懂肖像權嗎」。

針對此事，成都12306客服稱，「如果說有這種情況，可以向車上的列車員提出建議，下次在車上遇到很多攝影者在拍攝的情況，可以主動去制止下，但是車上確實沒規定列車員要去制止攝影者。」

據了解，5633次列車是運行於成昆鐵路普雄至攀枝花南區間的公益性「慢火車」，也是大涼山地區重要的民生工程，日均運送700至800名乘客，其中90%為彜族人。