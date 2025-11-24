我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

「圍獵」彜族婦…數十遊客涼山列車上猛拍照 網轟沒素質

中國新聞組／北京24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
涼山公益列車上眾多遊客圍堵拍攝彜族老人。(取材自瀟湘晨報)
涼山公益列車上眾多遊客圍堵拍攝彜族老人。(取材自瀟湘晨報)

近日有中國網友在社交平台上發文，稱在四川涼山彜族自治州成昆鐵路5633次列車上，有一群遊客「圍堵」座位上一名彜族老婦，用相機對她拍照；即便被拍攝者表達出不願意，這群人仍不停手，列車員經過也未制止。該名網友感到憤怒，並在網路上發文，呼籲停止以「記錄」為名的傷害。

瀟湘晨報報導，發文網友劉女士（化姓）表示，18日當天，她乘坐5633次列車從普雄鎮普雄站上車，這趟列車很有名氣，吸引了很多攝影愛好者。劉女士看到一隊有二、三十人的中老年旅行團，每個人人手一台相機，上車後就開始到處拍照。劉女士說，她自己在車上也會拍照，但這群遊客給人一種很不禮貌的感覺，拍攝人物時不事先溝通，不徵得對方同意，還不顧對方的感受。

從劉女士發文中的照片可看到，這群遊客圍攻拍攝一名穿著特色服飾的當地阿婆，看著年紀比較大。劉女士當時聽到阿婆嘀咕「怎麼一直在拍？還在拍？」表現出一定的不適感，不過沒有明確拒絕。

另外一名背著背簍的阿婆，在遭到遊客「圍堵」拍攝時，把臉轉過去並遮起來說「不要拍」，但這群遊客繼續拍攝，甚至還有人開閃光燈。劉女士氣憤地說，「他們就逮著當地人語言不通，又不會強硬拒絕，肆意妄為。」

劉女士說，在這群遊客肆意拍攝期間，有列車員從旁經過，還調侃「你們這些長槍短炮」，並沒有出面制止。

劉女士的發文在網路上引發熱烈討論，有網友直言「社會最缺乏的就是尊重」、「中國人富起來了，卻丟掉了基本素質」、「難道這些人不懂肖像權嗎」。

針對此事，成都12306客服稱，「如果說有這種情況，可以向車上的列車員提出建議，下次在車上遇到很多攝影者在拍攝的情況，可以主動去制止下，但是車上確實沒規定列車員要去制止攝影者。」

據了解，5633次列車是運行於成昆鐵路普雄至攀枝花南區間的公益性「慢火車」，也是大涼山地區重要的民生工程，日均運送700至800名乘客，其中90%為彜族人。

上一則

嚇人 女子睡前沒摘髮簪 夜裡翻身插入耳朵直抵後腦勺

下一則

香港故宮埃及展4天吸1.6萬人 周末擠爆 市民等票4小時

延伸閱讀

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看奇觀」

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看奇觀」
太陽磁爆 北加州又現絢爛極光

太陽磁爆 北加州又現絢爛極光
娛樂事業、智慧手機相機報捷 Sony調高獲利展望

娛樂事業、智慧手機相機報捷 Sony調高獲利展望
Costco兩款相機 掀起復古影像潮

Costco兩款相機 掀起復古影像潮

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台