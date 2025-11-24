我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

「面具之下：發現三星堆與金沙」展 英國牛津大學登場

中國新聞組／北京24日電
牛津師生近距離感受古蜀文明的魅力。（本報德陽傳真）
牛津師生近距離感受古蜀文明的魅力。（本報德陽傳真）

近日，「面具之下：發現三星堆與金沙」展覽與學術研討會在英國牛津大學聖安妮學院舉行。通過圖文、影像與多媒體等形式，系統展示了三星堆遺址與金沙遺址的考古成果，呈現了古蜀文明獨特的藝術成就與精神世界。

三星堆遺址於1927年在四川德陽廣漢市被發現，被譽為中國20世紀最重大的考古發現之一，揭示了此前不為人知的古蜀文明。金沙遺址於2001年在成都出土，與三星堆一脈相承，共同構建了古蜀文明的整體面貌。

據瞭解，活動現場展出青銅器、金器等重要文物複製品十多件，包括目前已知最高的商周青銅器「青銅神樹」、保存最為完整的「青銅立人像」、古蜀文明代表性祭祀遺存「青銅神壇」，以及工藝精湛的「太陽神鳥」金飾和金面具等。

展覽還運用增強現實（AR）技術生動再現三星堆與金沙遺址的考古發掘過程與遺址風貌，為觀眾帶來沉浸式文化體驗。

同時，三星堆與金沙學術研討會也在牛津大學聖安妮學院學術報告廳舉行，匯聚了兩國考古與文博領域的多位專家學者。

此次「面具之下：發現三星堆與金沙」展覽與學術研討會，是中國西南地區考古成果在英國的集中亮相，以國際化敘事視角展示了古蜀文明，進一步促進了海外公眾對中國古代文明與藝術的理解和認同。

三星

上一則

以香港為母港 海洋光譜號啟航 香港本月吸10艘郵輪到訪

下一則

香港成資金避險安全港 銀行存款增1成至逾2.4兆美元

延伸閱讀

路透：英法德推修改美和平計畫 提高烏軍規模上限

路透：英法德推修改美和平計畫 提高烏軍規模上限
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台
啥情況？昆明留學生想取走1250萬 2次瞞家人祕密返中

啥情況？昆明留學生想取走1250萬 2次瞞家人祕密返中
商討俄烏終戰劇本 美、烏高階官員將在瑞士會談

商討俄烏終戰劇本 美、烏高階官員將在瑞士會談

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台