報導南京屠殺中國記者第一人、茅盾文學獎作家王火103歲逝

中國新聞組／北京24日電
王火在他的書房。(取材自紅星新聞)
著名作家、茅盾文學獎獲得者王火（本名王洪溥）23日在四川省人民醫院逝世，享年103歲（虛歲）。王火是1945年日本戰敗投降後，全中國第一個報導南京大屠殺的記者，他以167萬字的「戰爭和人」獲得第四屆茅盾文學獎。

紅星新聞報導，王火的百歲人生的確值得記錄，如同人民文學出版社為王火出版的回憶錄，開篇第一句話：「我一生中有過許多奇怪獨特的遭遇。」

王火18歲時輾轉至重慶，以第七名成績考取復旦大學新聞系，師從著名學者蕭乾，還擔任過陳望道的助教。1945年，日本戰敗投降，王火成為中國第一個報導南京大屠殺的記者，寫出系列有關南京大屠殺倖存者和審判日本戰犯的重磅報導。

「審判（日本戰犯）和槍決的時候，我都在場。」去年王火102歲生日時，對前來探望的記者回憶起往事。當時新聞系的教授多是各大報刊的主編，他毛遂自薦去當記者，「我挑的都是大報紙，大公報、時事新報…我寫完稿子拿給他們看，他們很滿意。我說我不要錢，發表了寄給我一份報紙就好。」

後來，王火接連採訪三位南京大屠殺的倖存者：梁廷芳、陳福寶和李秀英，寫成長篇通訊「被侮辱與被損害的—記南京大屠殺中的三個倖存者」。

抗戰八年，王火親眼目睹了戰與火、血與淚，他決心要用長篇小說反映那段歷史；他為自己取了筆名王火（原名王洪博）：「因為高爾基講過一句話：用火燒毀舊世界建設新世界。火字簡單明亮，轟轟烈烈。」

據報導，那段時間裡，王火每天工作十幾個小時，創作120萬字的初稿，原名「一去不復返的青春」。小說中，在南京大屠殺裡寧死不屈的婦女莊嫂，原型就是李秀英，但因在動蕩歲月受到批判，王火在無奈和絕望中將手稿焚毀。

上世紀80年代初，在人民文學出版社編輯於硯章的鼓勵下，王火重寫這部小說；據報導，在一次前往出版社的途中，為救大雨中掉進深溝的小女孩，他頭部撞到鋼管導致顱內出血、左眼視網膜受傷。167萬字的「戰爭和人」三部曲，第二部「山在虛無縹緲間」和第三部「楓葉荻花秋瑟瑟」，就在他左眼失明的情況下完成。

1997年，「戰爭和人」獲第四屆茅盾文學獎；王火說，這本書裡有自己生活的影子，也有父親的影子。他曾手撫紅色封皮的「戰爭和人」全三套笑說：「嗯，現在看來，這書好像還行！」

