我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

人形機器人傷人、破壞? 保險公司推具身智能險

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國保險公司正密集研議具身智能保險，以因應大量人形機器人入市帶來的風險。圖為觀眾觀看宇樹科技G1格鬥機器人拳擊格鬥賽。（中新社資料照片）
中國保險公司正密集研議具身智能保險，以因應大量人形機器人入市帶來的風險。圖為觀眾觀看宇樹科技G1格鬥機器人拳擊格鬥賽。（中新社資料照片）

近期，中國企業陸續發布價格在1萬元人民幣(約1406美元)到3萬元的多款人形機器人，短時間內銷售一空。外界認為，當機器人的價格降到和高端手機差不多的時候，可能改變消費電子市場格局。為因應之後人形機器人普及場面，中國保險公司正密集研議具身智能保險，以因應大量人形機器人入市帶來的風險，比如失控傷害到人、破壞等情事。

第一財經報導，9月以來，包括平安財險、太保財險、人保財險等中國大型產險公司集中推出具身智能專項保險產品。業內專家表示，隨著具身智能產業的發展，相關的金融化產品應納入頂層設計，鼓勵保險機構開發相關產品，鼓勵產融結合，提高在創新領域的風險管理。

中國太保旗下中國太保產險寧波分公司推出專為人形機器人商業化應用設計的保險專屬產品「機智保」；中國人保旗下的人保財險於9月推出具身智能綜合保險產品，打造「機器人本體損失險+第三者責任險」的雙軌保障布局；中國平安旗下的平安產險也推出了「具身智能綜合金融解決方案」等。

德壹機器人創始人張春光表示，在人形機器人的市場推廣和使用過程中，用戶尤為關注其安全保障，「我們的機器人出口到了海外，如歐洲、澳洲等國家和地區，客戶要求一定要購買相關保險才能在市場上實際應用。」

數字華夏公共關係與政府事務部總經理吳為說，人形機器人主要有兩方面的風險：一是自身的損壞，二是導致周邊環境人傷或物損。「當機器人進入人類社會，它開始跟人有接觸、有交流、有互動，就會開始產生風險。」

除了自傷跟傷人之外，人形機器人仍有許多風險，報導引述行業人士分析，企業還有可能面臨技術標準風險，人工智慧與具身智能均屬於前沿技術領域，目前缺乏完整、統一的國際標準或行業標準，導致產品存在兼容性和安全隱患問題。

央視報導，今年雙11，有3款熱門機器人價格都在3萬元以內，宇樹科技和加速進化公司推出的機器人，售價都是2.9萬元。由松延動力推出的機器人小布米，更首次將售價降至1萬元以內。小布米更多的是作為科技玩伴和編程教具，具備陪伴孩子運動、激發編程興趣，以及教學英語、聊天等功能。

第三方機構預計，具身智能的中國國內市場規模將持續增長，並可望在2027年達到1.25兆元。

保險 人形機器人 小布

上一則

北京大學首位村官 財部前農業農村司長吳奇修遭雙開

下一則

拖7年 英國料將批准中國在倫敦建「超級使館」計畫

延伸閱讀

轉嫁洛杉磯野火損失 加州保險公司將向屋主收新費用

轉嫁洛杉磯野火損失 加州保險公司將向屋主收新費用
中國人形機器人也「內捲」？ 租金較年初高點暴跌9成

中國人形機器人也「內捲」？ 租金較年初高點暴跌9成
俄AI人形機器人首秀失利成災難現場 當眾摔倒被拖走

俄AI人形機器人首秀失利成災難現場 當眾摔倒被拖走
中國人形機器人產能過剩？高盛指多家公司尚無明確訂單

中國人形機器人產能過剩？高盛指多家公司尚無明確訂單

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台