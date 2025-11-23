黛安芬宣布退出中國市場 線上線下門店下月起陸續關閉

德國知名內衣品牌「黛安芬」宣布將於2025年12月31日退出中國市場，消息震撼業界。（取材自都市快報）

又一家知名外資企業宣布退出中國市場。在中國營運已超過30年的德國 知名內衣品牌「黛安芬」（Triumph），近日突然宣布將於2025年12月31日退出中國市場，消息震撼業界。

界面新聞指出，黛安芬創立於1886年，迄今已有130多年歷史。黛安芬1992年進入中國市場，是最早將「鋼圈內衣」引入中國的外資品牌之一。黛安芬在中國擁有兩座工廠，並在中國各主要城市設有分公司，全中國共有1萬多名員工，中國總部設在上海。

報導稱，近年來，中國內衣品類銷售的線上化率持續攀升，電商 平台已成為品牌觸達消費者的核心通路。根據行業分析，線上渠道不僅提供「更加精準地觸達目標客戶群」的能力，還能實現「快速銷售」，同時「滿足消費者的多樣化需求」。這種效率優勢讓固守線下重資產模式的傳統品牌陷入成本困境。

界面新聞引述「集瓜數據」最新報告指出，2025年中國女性內衣市場增速回升至7%-8%，電商渠道表現尤為突出，銷售額年比激增44.75%。

此外，新興品牌的興起也為行業帶來不小的競爭壓力。近年來，中國獲得資本青睞的新興內衣電商品牌已超過10家，包括內外、DareOne、蘭謬（La Miu）等。這些品牌以敏捷的互聯網打法，對傳統品牌形成競爭壓力。