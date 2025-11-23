廣東男辦臨時身分證鬧烏龍 誤上傳半裸床照當場社死

該名男子的臨時身分證。（取材自微博）

廣東一名男子在網上辦理了臨時身分證，事後帶證去辦事時，發現機構裡的工作人員看了他的身分證後的表情都是「先愣一下，然後憋笑」，後來他拿起手機看了臨時身分證，直呼「太尷尬了」想挖洞逃走，原來身分證上照片顯示的是他躺在床上的半裸照，當場社死。他為此拍視頻提醒大家不要像他一樣出糗，視頻衝上微博 熱搜，截至23日上午閱讀量已近4千萬，有網友辣評：「工作人員直接進你被窩」，「坐馬桶時絕對不要網上辦證」。

據第一現場、網易報導，這名男子想圖個方便，在網上辦理臨時身分證，手機一點，頁面跳到上傳資料，他正盯著說明文字，結果攝像頭突然亮了，他以為是人臉識別 ，沒多想，就對著鏡頭「刷」了個臉，而當時他躺在床上連衣服都沒穿就隨便照了一下，嘴角半歪，眼睛半睜不睜，填完相關資料後，沒有點展開信息就按提交，手機界面轉了半天圈，他還暗自慶幸速度挺快。

男子稱，他辦完臨時身分證去辦事，發現每個拿到他身分證的工作人員都會楞一下，再看他一眼後憋笑，讓他覺得奇怪，後來拿過手機一看瞬間社死，因為臨時身分證上面的照片顯示的是他的半裸照。「太尷尬了，那個照片我在床上隨便拍的，他手機還我的時候，我才發現」。

該名男子臨時身分證上的證件照。（取材自微博）

這名男子當場發視頻提醒網友，「沒帶身分證要辦臨時身分證明時，工作人員會讓你填完身分資料後拍一張照，這個照一定要好好拍，或是上傳已經拍過的照」。

據報導，辦臨時身分證是全景採集機制，即人臉識別界面聚焦面部，系統界面僅顯示面部區域，導致一些人未能察覺異常，但後台審核端可查看完整拍攝畫面（通常為半身像），這種「界面信息不對等」是尷尬根源。身分證照本需符合「深色有領上衣、免冠整潔」等規範，這名男子的半裸照竟能通過審核，還暴露了審查環節的疏漏。

公安機關表示此類情況屬審核失誤個案，臨時身分證與正式證件具同等法律效力，若照片不符規範，可能導致機場安檢失敗、被要求額外核驗身分，與其事後社死，不如拍照時多花30秒自查。

不少網友有和這名男子相似的遭遇，直呼「和我一模一樣的經歷，以為第一次是人臉識別，後面會有正式的拍照，沒想到系統直接留存了，辦完家人都要笑瘋了，辦臨時身分證是為了要坐車，我真的很想取消那次行程」，「這張臨時身分證照看來生無可戀」，「完蛋，我有時候來不及會在馬桶上人臉識別，會不會被後台看到」，「這照片為什麼能通過審核，太離譜了吧」，「想幫你找個地縫鑽進去」。