西安醫院爆「瓣膜謎團」 出廠價1個3萬 為何收病患28萬

患者實際被植入了兩個心髒瓣膜。（取材自浪潮新聞）

西安交通大學第一附屬醫院被舉報涉嫌醫保 和治療違規事件後，再次爆出「心臟瓣膜」收費謎團；心臟瓣膜出廠價才3萬多元（人民幣，下同，約4223美元），院方卻向病患家屬收取28萬元（約4萬美元）。

浪潮新聞報導，李女士表示，父親在西安交通大學第一附屬醫院檢查身體，醫生告知，通過B超發現李父主動脈瓣中度狹窄，建議進行微創介入治療手術。「術前醫院告知書明確為經股動脈TAVR備開胸手術，但病歷卻記載實施了經心尖TAVR術，醫生擅自使用28萬元自費瓣膜，總花費達61萬多元。」

報導指出，李女士說：「我爸在醫院手術過程中，體內被植入了兩個心臟瓣膜，第一個失敗後再植入一個，其中一個被收取28萬元費用，事先沒告知我們費用；另一個，我們卻不知情，而且還沒出現在病歷裡，連從哪來的都查不到！」

根據李女士提供的出院結算單和移植登記卡顯示，李父使用的介入人工生物心臟瓣膜由經心尖介入器（型號TAV21-27）和自膨脹介入瓣膜（型號CVM-AV25））組成；價格分別為2萬和26萬，合計28萬。讓李女士難以接受的是，醫院事前根本沒告知他們，一個心臟瓣膜要28萬元，而且要全額自費。

報導稱，李女士提供了一份「江蘇增值稅專用發票」，其中包括醫院為李父做手術使用的瓣膜產品，當中，經心尖介入器型號規格TAV21-27，單價為2528元；自膨脹介入瓣膜型號規格CVM-AV25，單價為3萬5398元。

「查無來源」的第二個植入心臟瓣膜，也直接讓後續的醫療鑑定卡了殼。據報導，李女士表示，法院先後委託了三家鑑定機構，全都拒絕鑑定。李女士說，鑑定機構的一名法醫告訴她，人體心臟是核心部位，來源不明的心臟瓣膜可能和死亡之間有因果關係，沒法單獨鑑定診療責任。