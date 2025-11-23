又見「白菜價」 河南男花8萬在這裡買到70平米海景房

網絡拍賣平台上的山東威海乳山海景房，是屬於「候鳥式」社區。（取材自極目新聞）

中國房地產市場不振，多地樓盤又出現「白菜價」。有河南 網友近日發視頻稱，她老公通過網路拍賣 平台花8萬元（人民幣，下同，約1萬1261美元）網購一套位於山東威海乳山70平方米海景房，此前她們從未去過乳山，最終她們拍下了這套房，有網友認為8萬元的海景房是騙局，也有當地網友稱當地房價 確實很低。

極目新聞報導，這名網友後來又發視頻稱，決定和老公從河南自駕900多公里到威海乳山實地看看拍下的海景房。她表示，這套房的起拍價為1111元，加價幅度為100多元，但中間會自動增加5萬元，因此她也懷疑是網絡拍賣平台的套路。她還說，目前海景房已經過戶成功，「這是2006年的房子，裡面看起來還挺乾淨；70平方米的兩房，多層4樓沒有電梯，沒有暖氣。」

報導指出，這名網友花8萬元購買的海景房是位於銀灘東部、位置較偏的某小區，該小區分南北區，建築大多是6層的步梯樓房，一層是車庫，由於住戶大多僅是夏天來海邊度假，因此該小區屬於典型的「候鳥式」社區。

在網絡拍賣平台搜索「乳山海景房」發現，目前有多套銀灘海景房正在拍賣，面積大部分為50到100平方米，起拍價為1萬元左右。

據報導，隨機挑選了一套與上述網友類似的房型，這套待拍賣的二手房戶型為二居室二廳一衛，面積為60.60平方米，競買公告顯示：起拍價為1萬0888元；保證金為1萬2000元；加價幅度為100元或整倍。目前這套房距拍賣開始還有1天7小時左右，已吸引195次圍觀，有9人設置提醒，但暫無人報名。