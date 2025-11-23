我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

又見「白菜價」 河南男花8萬在這裡買到70平米海景房

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網絡拍賣平台上的山東威海乳山海景房，是屬於「候鳥式」社區。（取材自極目新聞）
網絡拍賣平台上的山東威海乳山海景房，是屬於「候鳥式」社區。（取材自極目新聞）

中國房地產市場不振，多地樓盤又出現「白菜價」。有河南網友近日發視頻稱，她老公通過網路拍賣平台花8萬元（人民幣，下同，約1萬1261美元）網購一套位於山東威海乳山70平方米海景房，此前她們從未去過乳山，最終她們拍下了這套房，有網友認為8萬元的海景房是騙局，也有當地網友稱當地房價確實很低。

極目新聞報導，這名網友後來又發視頻稱，決定和老公從河南自駕900多公里到威海乳山實地看看拍下的海景房。她表示，這套房的起拍價為1111元，加價幅度為100多元，但中間會自動增加5萬元，因此她也懷疑是網絡拍賣平台的套路。她還說，目前海景房已經過戶成功，「這是2006年的房子，裡面看起來還挺乾淨；70平方米的兩房，多層4樓沒有電梯，沒有暖氣。」

報導指出，這名網友花8萬元購買的海景房是位於銀灘東部、位置較偏的某小區，該小區分南北區，建築大多是6層的步梯樓房，一層是車庫，由於住戶大多僅是夏天來海邊度假，因此該小區屬於典型的「候鳥式」社區。

在網絡拍賣平台搜索「乳山海景房」發現，目前有多套銀灘海景房正在拍賣，面積大部分為50到100平方米，起拍價為1萬元左右。

據報導，隨機挑選了一套與上述網友類似的房型，這套待拍賣的二手房戶型為二居室二廳一衛，面積為60.60平方米，競買公告顯示：起拍價為1萬0888元；保證金為1萬2000元；加價幅度為100元或整倍。目前這套房距拍賣開始還有1天7小時左右，已吸引195次圍觀，有9人設置提醒，但暫無人報名。

乳山一名長期從事二手房交易的置業顧問稱，他也聽說了有河南網友花8萬元購買了當地海景房一事，「這個價格在乳山屬於正常水平」。乳山海邊的住宅大部分修建於2010年左右，「1到3樓的二手房均價大概是2000到3000元，5到6樓的均價一般是1萬多元，閣樓的話只要幾百元」。他還表示，由於乳山是旅遊城市，住在海邊的大部分都是遊客，一般夏天過來避暑度假，冬天就會離開，因此房價確實不高。

網友8萬元買到的海景房。（視頻截圖）
網友8萬元買到的海景房。（視頻截圖）
網友8萬元買到的海景房。（視頻截圖）
網友8萬元買到的海景房。（視頻截圖）

拍賣 河南 房價

上一則

關係緊張仍得交流 日駐中使館辦文化活動盼加深對日了解

下一則

聞泰科技再發聲：敦促安世荷蘭確實回應控制權爭議

延伸閱讀

「在鄭州逛曼哈頓」成過去式 河南新規：地名不能再洋氣

「在鄭州逛曼哈頓」成過去式 河南新規：地名不能再洋氣
河南男開奧迪到工廠 後頭為何跟著7輛奧迪 原因很搞笑

河南男開奧迪到工廠 後頭為何跟著7輛奧迪 原因很搞笑
河南商人遭警逼簽千萬調解協議 又被羈押8個月 獲判國賠

河南商人遭警逼簽千萬調解協議 又被羈押8個月 獲判國賠
河南88歲翁爆改輪椅 時速30、能跑百里不充電 背後有故事

河南88歲翁爆改輪椅 時速30、能跑百里不充電 背後有故事

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

超人氣

更多 >
上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤

2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤
中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了
USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權