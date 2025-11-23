我的頻道

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

因為2個包子 浙莽夫怒將妻子30斤行李箱從6樓扔下

中國新聞組／北京23日電
夫妻因2個包子激烈爭吵，丈夫從6樓扔下30斤重行李箱。（取材自揚子晚報）
浙江嘉興一名翟姓男子只因妻子忘記帶兩個包子回家，爆發激烈爭吵，妻子揚言要離開家裡便整理了衣物，男子直接把她衣物整理好的箱子從6樓扔了下去，而這只行李箱約重30斤；所幸樓下群眾及時躲避，未造成人員傷亡。

揚子晚報報導，南湖區公安分局解放派出所日前接獲小區居民報警，稱樓上有夫妻爭吵，並將物品從窗外扔下，情況十分危險。民警蔣斌表示，到場後發現是6樓的一戶住戶夫妻兩個人因為瑣事發生爭吵，然後丈夫把妻子的行李箱直接從6樓扔下去。據警方調查，翟姓夫妻因為最近經濟壓力大，經常吵架，最近矛盾升級了。

報導指出，蔣斌指出：「可能翟男喝酒以後，妻子在背後說了一些丈夫不中聽的話了，所以丈夫心裡面有點怨氣，吵架當天翟男叫妻子帶兩個包子，但妻子沒有帶，所以他就一時火起來，兩個人就發生爭吵，然後越吵越凶，妻子說要離開家裡整理了衣物，丈夫直接把她衣物整理好的箱子從6樓扔了下去。」

報導稱，對於警察上門，翟男竟表示，「要砸到人了，我就負責，沒砸到又沒什麼，有砸到的話，你再來找我，別打擾我，我還要收拾東西。」翟男還說，「吵架打架啊，現在心情不好，腦子失控，控制不了。」

翟男因涉嫌高空拋物罪被採取刑事強制措施，案件還在進一步辦理。

嘉善法院公開審理了一起高空拋物案件，3個家伙從六樓把幾十公斤的鐵皮櫃丟下來，現在全都要吃官司。

報導說，這起案件源於嘉善一家公司的宿舍樓，幾十個鐵皮櫃被人從五樓和六樓窗口接連拋下來，不僅砸壞了宿舍樓的門頭，還險些砸到路人頭上。經過警方調查，被告人白某等人「圖省事」，把回收的鐵皮櫃從樓上扔下來，拋物地點位於居民區公共區域，時間又是白天大家出行高峰，監控顯示多次險些砸中行人，達到情節嚴重的標準。

雖然幾名被告人有自首情節和悔罪表現，但法院還是判處被告人白某有期徒刑7個月，緩刑一年，罰金2000元；判處被告人雷某、蔡某拘役5個月，緩刑8個月，罰金1000元。

夫妻因2個包子激烈爭吵，丈夫從6樓扔下30斤重行李箱。（取材自揚子晚報）
民警找到涉事男子翟某，但他對自己的行為並不在意。（取材自揚子晚報）
